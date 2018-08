Hardt Ein wohl bestelltes Feld

Zu Halders Amtsantritt waren sowohl das Gewerbegebiet als auch die Mannschaft im Rathaus deutlich kleiner. Die steigende Zahl der Aufgaben erforderte zahlreiche neue Stellen im Rathaus, sodass es mittlerweile mit einem kleineren Unternehmen vergleichbar ist – an dessen Spitze sich Halder bestens bewährte.

Die Gewerbeansiedlungen nahmen rasch zu, was für steigende Steuereinnahmen, attraktive Arbeitsplätze und einen niedrigen Schuldenstand der Kommune sorgte. Auch die Zahl der Einwohner nahm unter Halders Ägide um 300 auf knapp 2600 Personen zu. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man sich umliegende Gemeinden betrachtet.

Halders beharrliche und unspektakuläre Kärrnerarbeit zahlte sich in nahezu allen Bereichen aus. Er stellte nicht alles auf den Kopf, sondern verbesserte in Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Verwaltung die Gemeinde behutsam – sei es in Sachen Wirtschaft oder bei den Vereinen.

Nicht unumstritten waren die Gewerbegebiete an der Mariazeller Straße und im Katzenmoos. Auch beim Ausbau des Römerwegs machte er sich nicht nur Freunde, aber das liegt in der Natur der Sache.

Die Menschen hatten jedenfalls stets das Gefühl, dass ihre Anliegen ernst genommen wurden. Halder zog sich nicht in einen Elfenbeinturm zurück, sondern war nahe an den Leuten –­ ohne sich anzubiedern. Die Beliebtheit Halders zeigte sich auch bei seinen Wiederwahlen mit einer hohen Wahlbeteiligung, obwohl kein Gegenkandidat angetreten war.

Noch in seinem letzten Amtsjahr packte Halder mit dem Hallenumbau und dem neuen Gewerbegebiet zwei veritable Großprojekte an, um seinem Nachfolger ein wohl bestelltes Feld zu hinterlassen. Nun liegt es an Michael Moosmann, das Äckerchen Hardt weiter zu hegen und pflegen. Die 32 Jahre unter Herbert Halders Führung haben der Gemeinde jedenfalls sehr gut getan.