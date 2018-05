Hardt Ein Schneckenrennen um Halders Nachfolge

Vereine

Hier herrscht kein Mangel, die Vereine sind nahezu alle in bester Verfassung und decken eine große Bandbreite sportlicher, musikalischer und kultureller Bereiche ab. Die Dorfgemeinschaft ist zweifellos vorhanden, Hardt ist keine reine Wohngemeinde.

Keine Teilorte

Gibt es Teilorte, so hat man eine Garantie für Verteilungskämpfe. Ein Beispiel ist die Stadt Horb, die zwar 25 000 Einwohner, aber auch 18 Teilorte hat. Die Folge: Ein Teilort gönnt dem anderen nicht einmal den Dreck unter den Fingernägeln, wodurch man sich gegenseitig blockiert. Man kann sich aber auch in der unmittelbaren Umgebung umschauen: Auch in Schramberg und seinen Teilorten glaubt jeder Ort, er würde zu kurz kommen. Hardt hingegen hat seine Geschicke in der eigenen Hand, ein Bürgermeister muss nicht auf Befindlichkeiten jedes noch so kleinen Teilorts Rücksicht zu nehmen.

Topografie und Geografie

Auch hier stehen alle Ampeln auf grün: Im Gegensatz zu zum Beispiel Tennenbronn ist die Gemarkung nicht zu allzu groß, gemessen an der Einwohnerzahl. Daher ist die Zahl der Wege und Straßen überschaubar, die instand gehalten und im Winter geräumt werden müssen. Die im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Umgebung zumeist ebenen Flächen erleichtern Bebauungen.

Einkommen

Die Gemeinde hat eine überschaubare Größe, allerdings macht sich das am Einkommen des Bürgermeisters bemerkbar. Bei der Einwohnerzahl der Gemeinde Hardt steht der Bürgermeister in der Regel in der Besoldungsgruppe A15, was einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5224 Euro entspricht. Alle drei Jahre gibt es einen Gehaltssprung, die höchste Stufe liegt bei 6558 Euro. Bei einer Wiederwahl erfolgt zumeist der Sprung in die Gruppe A16 (5762 Euro). Hier liegt die höchste Stufe bei 7306 Euro.

Hinzu kommt eine Amtszulage. Pensionsberechtigt ist ein Bürgermeister nach zwei Amtsperioden, die vollen Pensionsansprüche hat die Person nach drei Perioden – also 24 Jahren. Ab einer Gemeindegröße von mehr als 5000 Einwohnern erfolgt der nächste Sprung in die deutlich lukrativere Besoldungsgruppe.

Nun verdient ein Bürgermeister auf den ersten Blick nicht schlecht. Rechnet man dieses Einkommen allerdings auf die zu leistenden Arbeitsstunden um, fällt die Rechnung nicht mehr so gut aus. In einer Gemeinde mit der Größe von Hardt ist es durchaus möglich, dass der Bürgermeister auch nachts angerufen wird, wenn ein Baum umkippt oder ähnliches.

Der Bürgermeister ist quasi Geschäftsführer eines Betriebs, die Entlohnung kann aber mit Stellen in der freien Wirtschaft nicht konkurrieren – und man läuft dort nicht "Gefahr", bei jedem Spaziergang mit Problemen der Arbeit konfrontiert zu werden.

Offene Baustellen

Zwei längere Straßen sollten saniert werden: der Lehen- und Oberhardtweg, da es dort weder Straßenbeleuchtung noch Gehwege gibt. Für die Anwohner würden bei einer Sanierung satte Erschließungsbeiträge anfallen, was naturgemäß für viel Ärger sorgt – die Turbulenzen bei der Großbaustelle Römerweg lassen grüßen.

Alleskönner

Im Gegensatz zu größeren Verwaltungsapparaten ist der Bürgermeister in Hardt nicht vor allem beim Repräsentieren gefordert, sondern muss in sämtlichen Bereichen – sei es Gewerbe, Kanalsystem, Vereine oder Bebauungspläne – viel Wissen haben oder es sich rasch aneignen. Die Latte hängt hoch, die Hardter sind hier von Herbert Halder und auch seinem Vorgänger Arthur Bantle verwöhnt.

Keine Parteien

Im Gemeinderat wird nicht nach Parteibuch, sondern nach Sachlage entschieden, was eigentlich ein Segen ist, da so kein parteipolitischer Kleinkrieg entsteht. Allerdings bemühen sich Gemeinderäte mit Parteien in der Regel darum, dass ein Bürgermeister mit dem entsprechenden Parteibuch auf den Bürgermeisterstuhl kommt.

Fazit

Ein Bürgermeister oder natürlich auch eine Bürgermeisterin könnte sich im Gegensatz zu anderen Gemeinden mehr oder weniger ins gemachte Nest setzen. Nahezu alle großen Baustellen der Vergangenheit sind geschlossen, sei es Hallensanierung oder die Ausweisung des neuen Gewerbegebiets. Die Sanierungen des Lehen- und Oberhardtwegs können zwar Ärger verursachen, im Vergleich zu anderen Gemeinden sind das aber sehr überschaubare Probleme.

Nicht zu unterschätzen ist auch der taktische Faktor. So ist es sehr gut möglich, dass kein potenzieller Kandidat der erste sein möchte, der seine Karten auf den Tisch legt und sich bewirbt. Denn das sei taktisch von Nachteil, sagt ein Bürgermeister aus der Umgebung. Es ist also durchaus möglich, dass es in Sachen Bewerbungen so läuft wie mit der berühmten Ketchupflasche: Erst kommt gar nichts – und dann alles auf einmal.