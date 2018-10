Hardt Ein Baum – fast wie gewachsen

Hardt. Sonnenstrahlen beleuchten das Glamourpaar an der Wand unter dem Vordach der Arthur-Bantle-Halle in Hardt. Durch die runde Aussparung im Dach ragt eine Birke, die aufzeigt, wozu die Planer die Öffnung eigentlich vorgesehen hatten: Im erweiterten Vorraum sollte ein Baum etwas Natur in die umgebaute Halle bringen. Bei der Vorstellung der Planung hatte es viel Zustimmung unter Gemeinderäten und Bürgern zu der originellen Idee gegeben. Kurz vor ihrer Umsetzung wurde jetzt aber im Gemeinderat zurückgerudert. Ein Baum soll zumindest vorerst nicht vor dem neuen Eingang sprießen, stattdessen soll die Öffnung mit einer Glaskuppel abgedeckt werden. Dabei hätte ein Baum ein paar der benötigten Öko-Punkte abgeworfen und schön hätte es auch ausgesehen. Beim Oktoberfest in der Halle konnten sich alle Vorbeikommenden schon einmal vorstellen, wie ein solcher Baum reinpassen könnte.