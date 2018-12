Hardt Drei Mal 60 Jahre

Aus den Reihen der ehemaligen Frauengruppe wurden Franziska Storz, Rosa Gaus, Elsa Gaus, Gertrud Langenbacher und Martha Haberstroh geehrt. Bei vielen Arbeitsdiensten brächten sich Christa Broghammer und Ursula Haberstroh heute noch ein. Alle wurden für 40 Jahre geehrt.

Anton Ganter viele Jahre im Vorstand

Gleiches gilt für Irmgard King. Sie war bei der Jungkolping Gruppenleiterin. Die zu Enrenden Margret Haas, Brigitte Borho und Waltraud Flaig waren entschuldigt.

Auch Dorothee Haberstroh sei bei Jungkolping-Gruppenleiterin gewesen und hatte von 2006 bis 2009 die Bereichsleitung Religiöses übernommen.

Ein aktives Mitglied konnte mit Jochen Haber­stroh für 40 Jahre geehrt werden. Er habe sich bei Jungkolping eingebracht, war vier Jahre lang Sachbereichsleiter für Kultur und Freizeit. Heute sei er Kolpingchorsänger.

Johanna Auber wohne zwar nicht mehr in Hardt, sei aber der Kolpingsfamilie immer verbunden geblieben. Von 1970 bis 1977 sei sie Schriftführerin gewesen. Sie wurde für 50 Jahre geehrt.

Die beiden anderen Jubilare für 50-jährige Mitgliedschaft seien nicht wegzudenken. Sehr verdient habe sich Anton Ganter gemacht. Zwei Jahre lang sei er erster Vorsitzender, danach 14 Jahre stellvertretender Vorsitzender gewesen. Die Liste seiner Funktionen werde mit Leiter Jungkolpinggruppe, Sachbereiche Ehe und Familie sowie Gesellschaft und Politik, Mitwirkender beim Gesellenball und Organisator der Kolping-Skimeisterschaften komplettiert.

16 Jahre lang leitete er die Seniorengruppe. Auch habe er seine Frau Maria als Wirtschafterin immer unterstützt.

Alfred Glatthaar war Ausschussmitglied, Kassierer und Leiter der Gruppe Erwachsene. Er sei jetzt Mitglied im Kolpingchor und dort im Ausschuss. Ebenfalls für 50 Jahre wurden Hans Goihl und Walter Storz geehrt.

Dann hatte Gerhard Gaus die Ehre, drei Mitglieder für 60 Jahre zu ehren. Sehr verbunden sei Helmut Hilser der Kolpingsfamilie über all die Jahre. Er war Ausschussmitglied, Schriftführer, Theaterspieler und Leiter des Gesellenballs. "Die Obermaubler", bei denen er dabei war, seien der Höhepunkt des Gesellenballs gewesen. Auch habe er viele Stunden beim Ausbau des Adolph-Kolping-Saales mitgearbeitet. Heute singe er ebenso im Kolpingchor mit wie Alois Kopp. Dieser sei ein hervorragender Theaterspieler und toller Akteur beim Gesellenball gewesen.

Alois Fehrenbacher habe die Kolpingsfamilie als Handwerker und Helfer unterstützt und habe den Altar für Fronleichnam gefertigt.

Das Vorstandsteam mit Gerhard Gaus, Marion Göllinger und Marion Rapp sowie Präses Eberhard Eisele beglückwünschte die Jubilare.

Zu den Kindern kam der Nikolaus und brachte allen ein Päckchen. Die Vorstandschaft habe gute Arbeit geleistet, lobte er. Er hoffe, dass die Ämter bei der Generalversammlung besetzt werden könnten.

Marion Göllinger erzählte die Geschichte vom kleinen Mädchen. Sie zeigte, dass besonders in der Weihnachtszeit nicht wichtig sei, was man besitze, sondern was man mit Liebe und Freude verschenke.