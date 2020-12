Hardt Dietmar Dufner ist schon seit 35 Jahren im Unternehmen

Die Bohnert GmbH kann auf mehr als 40 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. Wie auch bereits im vergangenen Jahr, konnten in diesem Jahr erneut eine stattliche Anzahl an langjährigen Mitarbeitern ausgezeichnet werden. Geschäftsführer Michael Aust bedankte sich im Einzelnen bei 17 Jubilaren für die Treue und Verbundenheit, die sie dem Unternehmen über all die Jahre entgegengebracht haben.

"Grundlage der Führungskultur bei Bohnert sind die Werte Zuverlässigkeit, Loyalität, Wertschätzung, Offenheit und Ehrlichkeit. Uns ist ein freundlicher Umgang mit den Mitarbeitern wichtig, um ein gutes Betriebsklima zu fördern", so der Geschäftsführer weiter.