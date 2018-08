Hardt Die Zuhörer lauschen gespannt zu

Auf dem Boden lagen bunte Sitzkissen, auf denen sich die Kinder gleich verteilten, direkt vor dem Kamishibai, wie das japanische Papiertheater heißt, mit den bunten Zeichnungen. Dazu las Nadja die Geschichte von der verschlafenen Sommerfee, die der Herbst erst wecken musste, weil die Kinder "im Garten auf den Sommer warten". Aber auf dem Weg über den Himmel verfing sich die Fee in der Schnur eines Luftballons und kam nicht weiter. Auch die Bienen und die Schmetterlinge konnten die Fee zum Lied der Biene Maja nicht aus ihrer Verstrickung befreien und riefen die Vögel zur Hilfe. Die nahmen die Schnur in den Schnabel und zogen Luftballon und Sommerfee zur Erde hinunter. So kam der Sommer etwas verspätet endlich auf der Erde an und die Kinder im Garten konnten ohne dicke Jacken spielen.

Die Zuhörer im Gemeindehaus bastelten dann erst einmal zu der gerade gehörten Geschichte. Die Kinder kannten Erzählungen mit dem Kamishibai schon aus dem Kindergarten.