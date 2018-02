Hardt Die Urgroßmutter des Steinreute-Teufels?

Hardt. Gesichert ist nur, dass die Faltenhexen immer mal wieder aus der Versenkung auftauchen und ihr Unwesen treiben. So auch am Sonntag, 4. Februar, ab 10 Uhr. Der Ort: an der Königsfelder Straße "beim Stoffel", also nahe der Bäckerei Menrad. Dort laden die Faltenhexen vor, während und nach dem Jubiläumsumzug der Katzenzunft, der um 13 Uhr beginnt, zum Einkehrschwung.

Mit der Ahnenforschung ist es so eine Sache, insbesondere wenn es um die Fasnet geht. Es wird jedoch gemunkelt, dass die Faltenhexe die Urgroßmutter oder zumindest entfernte Verwandte des Steinreute-Teufels ist. Dafür gibt es zwei Anhaltspunkte.

Legenden