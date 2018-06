Hardt Die Hardter und der Olympiasieger

Anfangs war Thoma noch zu klein für die Wettkämpfe, doch in der Skischule in Schonach wurde sein Talent erkannt und gefördert. "Kerle, zieh dich erst mal richtig an", impften sie dem Schwarzwaldbub ein.

Später klappte es nicht nur mit der Garderobe, sondern auch mit den sportlichen Erfolgen. 1953 wurde er bereits Schwarzwaldjugendmeister in den Disziplinen Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination. Georg Thoma wurde neun Mal deutscher Meister in der nordischen Kombination und drei Mal im Springen. Seinen größten Coup landete er jedoch 1960, als er den Olympiasieg in der nordischen Kombination in Squaw Valley/USA holte.

Auch nach seiner Karriere legte er die Beine nicht hoch – im Gegenteil. Beim Rucksacklauf per Ski von Schonach zum Belchen über 100 Kilometer stellte er 1981 einen einsamen Rekord mit einer Zeit von 5:51 Stunden auf, der bis heute Bestand hat.

Die Hardter Besucher hörten Thoma gerne zu und freuten sich über Autogramme des früheren Spitzensportlers, bevor sie sich vom Museumsleiter über die Skigeschichte im Schwarzwald informieren ließen. Im über 300 Jahre alten Hugenhof sind unter anderem alten Schlitten und Skier zu sehen. Erinnerungen gab es auch an die Schwarzwälder Skirennläuferin Christl Cranz. Vitrinen voller Medaillen, Pokale und Startnummern rundeten das Ganze ab.

Nach so vielen Eindrücken ging es zum Mittagessen und weiter an den Titisee. Dort konnten die Reisenden Boot fahren oder die Gastronomie mit Eis und Kaffee nutzen, bevor es wieder nach Hause in Richtung Hardt ging.