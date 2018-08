Freitag, 16.30 Uhr: Herbert Halder schließt nach 40 Jahren, davon 32 Jahre als Bürgermeister, das letzte Mal die Hardter Rathaustür ab. Der ersehnte Regen ist da – wenn auch einen Tag zu früh für den Abschied, tut er der Stimmung aber keinen Abbruch. Klaus Lamprecht, ältester Mitspieler des Musikvereins Hardt, stimmt das Hardter Lied an und wechselt dann zum fröhlichen Marsch. Halder und seine Frau wollen schon zu Fuß zur geplanten "Hockete", da kommt Gregor Kopp mit einem Oldtimer und chauffiert das scheidende Bürgermeisterpaar zur Halle – der Musikverein marschiert vorneweg, die Feuerwehr sperrt die Straße. Bei der Arthur-Bantle-Halle warten trotz des Regens viele Hardter Bürger, um mit Halder anzustoßen. Auch die Mitarbeiter des Rathauses sowie Nachfolger Michael Moosmann und seine Partnerin sind da. Am Mittwoch dann wird Halder mit seiner Frau Hilde von Hamburg zur Westeuropa-Kreuzfahrt und anschließendem Inselurlaub starten. "Ich hoffe, dass ich so runterkomme vom Umtrieb der vergangenen Jahre", erzählt Halder. Foto: Fritsche