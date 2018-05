Hardt Die Grasnarbe wird derzeit abgezogen

Hardt. Erst waren es die Bäume, die gefällt wurden, nun wurden schon einige Kubikmeter Erde bewegt. Doch das ist erst der Anfang. "Wir tragen derzeit den Humus ab, damit die Zufahrtsstraße, die Gehwege und der Kanal für die Erschließung gebaut werden können", sagt Vorarbeiter Jonas Beha von der Baufirma Mayer aus Villingen-Schwenningen, während Baggerfahrer Miroslav Babic immer weiter gräbt und die Haufen mit Humus immer größer werden.

Zudem wird das Retentionsbecken ausgehoben, das ein Volumen von 700 Kubikmetern haben wird. Das Schmutzwasser der Straße läuft dort hinein und wird mittels Pumpen in das Abwassersystem befördert. Das Regenwasser versickert hingegen und läuft in Richtung Mariazeller Straße, unter der dortigen Erddeponie hindurch und weiter in den Reutebach.

Der Aushub wird gesammelt und für die Errichtung eines Lärmschutzwalls verwendet, der auch als Abgrenzung zu den Grundstücken an der Pfarrer-Langenbacher-Straße dienen soll.