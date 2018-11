Hardt Die Ehefrau entwickelt Rachegelüste

Wahre Lachsalven löste er aus als "Harfe" spielender, seine Frau umwerbender Himmelsgeist auf einem Bein mit dem Song "Hallo Hilde, sog i". Seine Frau Hilde, die es endgültig satt hatte mit ihm und ihn übers Wochenende aus dem Haus geworfen hatte, heckte nach einer kurzen Bewusstlosigkeit ihres Gatten bei den Vorbereitungen für die Halleneinweihung einen genialen Plan aus.

Sie sah die ideale Gelegenheit gekommen, ihrem Ehemann einen Denkzettel zu verpassen. Niemand hätte diese Rolle der resoluten, konsequent auf Rache sinnenden, aber ansonsten grundgütigen Ehefrau Hilde besser darstellen können als Andrea Broghammer, im wirklichen Leben die Ehefrau des Hauptdarstellers.

Mitstreiter für ihren Plan hatte Hilde genug. Da war Regina, die Sekretärin von Reiner, die ständig vom Bürgermeister herumgescheucht wurde und allen Grund hatte, ihm eins auszuwischen. Sie wurde souverän und nuancenreich von Sarah Ginter gespielt, die beim Theater des Mandolinenorchesters zum vierten Mal auftrat.

Ein Bischof mit viel Würde und Schalk

Auch Klausi, der Hausmeister und zweite Bürgermeister, meisterhaft verkörpert durch den vielseitigen und dem Publikum wohlbekannten Darsteller Wolfgang Bernhardt, hatte bei der bisherigen Behandlung durch seinen Chef allen Grund, diesen einmal ordentlich dranzukriegen.

Einem unglaublich amüsanten Verwirrspiel fielen Bischof Josef von Josefsbach und seine Haushälterin Maria zum Opfer – der Bischof, der zur Einweihung der Halle angereist war, mit überzeugend echter Würde und einer gehörigen Portion Schalk gespielt vom unfassbar jung gebliebenen "Urgestein" Gerhard Storz, und die Haushälterin, mit beflissener Betulichkeit in köstlicher Übertreibung dargestellt von der langjährig bewährten Schauspielerin Sonja Fichter.

Sie wurden vom selbst ernannten neuen Bürgermeister Klausi für das angemeldete Brautpaar gehalten und ihre Antworten lösten bei der Befragung auf dem Standesamt Zweideutigkeiten aus, die das Publikum zum Brüllen brachten.

Den Gipfel erreichte die Komödie mit dem Eintreffen von Tratschtante Paula, einmalig und unverwechselbar in Mimik und Gestik dargestellt von Luitgard Aust, bei deren Erscheinen auf der Bühne der ganze Saal klatschte. Wieder schlüpfte sie mit grandioser Verwandlungskunst in zwei total gegensätzliche Rollen – in die der wunderfitzigen Tratschtante, die ihre Nase in jede Angelegenheit hineinsteckte und, brillant verändert, in die der mit russischem Akzent sprechenden Wahrsagerin Madame Paulanski, die bei der Séance zur "Kontaktherstellung" mit dem "verstorbenen" Bürgermeister die Kommandos gab.

Auch Philipp Moosmann kam in den Genuss, zwei Rollen zu spielen – einmal den trotteligen, in Regina verliebten Briefträger Tom, zum anderen den sich wild gebärdenden Voodoo-Priester Tomboko. Er machte bei beiden Rollen eine hervorragende Figur.

Zum Happy End griff sogar der liebe Gott (Gerhard Storz) ein und führte den gepeinigten Bürgermeister nach seinem Fegefeuer "im Himmel" wieder zurück ins irdische Leben, nicht ohne ihm vorher das Versprechen abgenötigt zu haben, sein Verhalten zu seinen Mitmenschen zu ändern. Grund genug für ein lautstarkes "Halleluja" seiner Mitmenschen.

Die begeisterten Zuschauer erlebten ein paar Stunden voll herzhaftem Spaß und Humor. Dies drückte sich in ihrem nicht enden wollenden Applaus aus, als Jule Broghammer, die schon zu Beginn in hübschen Versen eingestimmt hatte, die Schauspieler einzeln vorstellte.

Mit Recht nannte sie die Laienspieler echte Profis und Jochen Broghammer als "Meister der Theaterkunst unübertroffen in den Rollen der Lebenden und Halbtoten". Für die Technik war der frühere Theaterleiter Anton Haberstroh zuständig. Als Souffleuse fungierte Gerlinde Haberstroh, die Maske übernahm Andrea Broghammer. Die Regie hatte Luitgard Auber erstmals mit Bravour gemeistert.

Traditionell und wegen des starken Andrangs spielt die Theatertruppe zweimal. Die zweite Aufführung findet am Samstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Arthur-Bantle-Halle statt.