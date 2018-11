Hardt Die Bergwacht rettet aus großer Höhe

Meist an Abhängen oder Felsen im Einsatz

Der zweite Leichtverletzte konnte in einem Tragegurt sitzend ebenfalls mit einem Bergretter abgeseilt werden. Die Einsatzleiterin der Bergwacht erklärte den vielen Zuschauern vor dem Siloturm die Arbeit ihrer acht Kollegen.

Für sie war die Übung auf einem Spänesilo etwas ungewöhnlich, denn meist komme die Bergwacht an Abhängen oder Felsen am Neckar zum Einsatz, wenn abgestürzte Personen gerettet werden müssen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Rettungskräften von Feuerwehr, DRK und Rettungsdienst.

Als "Partner der Feuerwehr" zeichnete Kommandant Klaus Haberstroh die Schreinerei Flaig aus, die mit einigen Feuerwehrleuten unter ihren Mitarbeitern die Tageseinsatzbereitschaft der örtlichen Wehr sicherstelle. Das sei für die Firma selbstverständlich, dankte Hubert Flaig, aber trotzdem sehe er seine Mitarbeiter lieber in der Werkstatt im Einsatz.