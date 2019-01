Hardt Den ersten "Bulldog" gab es 1958

Hardt. Rund 50 Personen werden zur großen Feier im Schwarzwald-Café erwartet. Die Familie wächst und gedeiht prächtig, mittlerweile hat Rosa Klausmann zwölf Enkel und 15 Urenkel. Sie erfreut sich auch im fortgeschrittenen Alter prächtiger Gesundheit.

Das Geheimnis hinter dem Jungbrunnen? "Viel schaffen", sagt sie. Nach einer kurzen Pause ergänzt sie: "Und ich hatte noch nie einen Rausch", bevor sie schallend lacht. Einer habe mal gesagt, dass im Alter die Kräfte nachließen und die Dummheit zunehme, aber bislang spüre sie davon noch nicht allzu viel und blickt zu ihrem Sohn Franz "Keiler" Klausmann. Dieser bestätigt natürlich, dass die Mutter immer noch voll auf der Höhe ist. Sollte es doch einmal Probleme geben, seien die Töchter Monika und Margarita schnell zur Stelle.

Geboren wurde die Jubilarin am 18. Januar 1929 in der Hardter "Türkei" – also im vorderen Teil des Schultheißenwegs – wo sie die Älteste von vier Geschwistern war. Der Schulbesuch in den Kriegszeiten war mitunter turbulent, musste doch der gestrenge Lehrer Weitmann zeitweise alle acht Klassen unterrichten, da alle anderen Lehrer zum Kriegsdienst eingezogen worden waren. Nach dem Abschluss absolvierte Rosa Klausmann einen Nähkurs, bevor eine schicksalsschwere Entscheidung folgen sollte. "Mit 17 ging ich auf den Mönchhof", sagt sie – und in dessen Umgebung blieb sie seitdem. Auf dem Mönchhof kümmerte sie sich um Haus und Hof und war Kindermädchen – unter anderem für den späteren Wirt Martin Flaig.