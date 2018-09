Hardt Das "Schnäpperle" röhrt 17 Stunden

Mitunter kommt es beim Rennen zu turbulenten Szenen. Florian Storz war einst zum Rennbeginn bis in die Haarspitzen motiviert und gab vom ersten Meter an Vollgas. Dumm nur: Die Bremse funktionierte zu Beginn nicht und so schoss er schon in der ersten Kurve in den Vordermann hinein.

Die Zuschauer sind mit Herzblut bei der Sache. "Einer hat über 17 Stunden hinweg jeden einzelnen Fahrer beim Vorbeifahren angejohlt", sagt Florian Storz.

"Rotbart" auf der Suche

Ein anderes Mal hatten die "Haarigen" ihr Nummernschild verloren, ohne das man beim Zieleinlauf nicht in die Wertung kommt. Edelfan Markus Laufer – besser bekannt als "Rotbart" – wurde daher am frühen Sonntagmorgen nach einer sehr kurzen Nacht auf die 2,3 Kilometer lange Strecke geschickt, um das Nummernschild zu suchen. Gefunden hat es der müde Krieger – allerdings erst wenige Meter vor dem Ziel, nachdem er nahezu die komplette Strecke abgeklappert hatte.

Auch neben der Rennbahn geht es munter zu. Ein Besucher erstand beim nahen Sinkinger Taubenmarkt am Sonntagmorgen eine Henne, die hernach in der Bar neben der Rennstrecke gackerte.

Geringes Budget

Was bei der Truppe der "Haarigen" für diebische Freude sorgt: Sie haben ein geringes Budget, während andere Teams mehrere tausend Euro in den Motor oder pulverbeschichtete Felgen investieren. Und trotzdem setzt sich das "Schnäpperle" der "Haarigen" aufgrund seiner Technik oft durch. "Wir sind jedes Mal ins Ziel gekommen, was längst nicht alle schaffen", sagt Florian Storz. Sie holten bereits mehrere Plätze auf dem Podest. Nun soll es endlich einmal zum Sieg reichen.

Die Fahrer wechseln sich ab. Jeder hat drei bis vier "Schichten", die etwas mehr als eine Stunde dauern. Alexander Moosmann und Harald Blust fungieren als Mechaniker. Sie wechseln Reifen oder Bremszüge und improvisieren, wenn Not am Mann ist. Bei einer Regenschlacht "schnitzten" sie kurzerhand Stollen in die Reifen, um den Grip zu erhöhen. Andreas Lamprecht, Wolfgang Wild, Florian Kopp, Christoph Wiehl, Bernhard Rösch und Florian Storz drehen als Fahrer am Gashahn.

Nach dem Rennen ist die Karre aber jedes Mal hinüber. "Der Hobel ist völlig zusammengeritten", weiß Florian Storz aus Erfahrung. Gleiches könnte man auch von den Fahrern sagen. Am Tag danach hat jeder O-Beine, Muskelkater und blaue Flecken. Doch der Spaß ist es wert und die "Haarigen" werden auch beim Rennen am Wochenende wieder voll auf Angriff fahren.

Eine Schnapsidee hat sich zum Großevent gemausert. Seit 2002 finden die Rennen bei Sinkingen in Richtung Römerbad statt. Bis zu 50 Teams sind am Start, die von rund 5000 Leuten angefeuert werden. Veranstalter sind die Guggenmusik Ohrwürmer und der Jugendclub. Die Fischbacher Vereine bewirten.

Start ist am Samstag, 8. September, um 18.15 Uhr, Ende am Sonntag um 12 Uhr. Wer dann die meisten Runden auf dem Zähler hat, ist der Sieger. Das Rennen wird im Festzelt und in der Boxengasse übertragen. Mittlerweile gibt es sogar eine App, um über den Zwischenstand informiert zu sein.