Hardt Das nächste Ziel lautet: Bronze

Hardt. Einige Jahre war Sendepause, doch nun ist die Feuerwehr Hardt wieder am Start: Am Samstag, 2. Juni, nehmen die Mannen um den stellvertretenden Kommandanten Manuel Hildbrand am Erwerb des Bronzenen Leistungsabzeichen in Dunningen teil. "Wir haben jetzt ganz einfach wieder genügend Leute, die mitmachen", erklärt Hildbrand die Teilnahme. Zwischen 18 und 25 Jahren seien die meisten Feuerwehrleute, die sich der Herausforderung stellen, sagt der stellvertretende Kommandant. Einen Ausreißer cgibt es. Wolfgang Bernhardt geht schwerlich als jugendlicher Feuerwehrmann durch. "Bei mir sind es eben zwei Mal 25 Jahre", sagt er.