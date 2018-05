Hardt Das nächste Ziel lautet: Bronze

Und so treffen sich seit Mitte März ein bis zwei Mal pro Woche elf Feuerwehrleute am Bauhof, um die Abläufe für die Übungen beim Bronzenen Leistungsabzeichen zu perfektionieren – damit am 2. Juni alles wie am Schnürchen läuft. Dort werden sich mehrere Feuerwehrabteilungen aus dem Landkreis Rottweil einfinden, um die begehrten Abzeichen zu ergattern.

Und das geht so: Die Rollen von Gruppenführer und Maschinist sind festgelegt, von der restlichen Truppe muss jeder Feuerwehrmann alle übrigen Aufgaben beherrschen. Es wird ausgelost, wem welche Aufgabe zufällt, sodass die Kameraden in allen Bereichen fit sein müssen.

Davon gibt es einige. So müssen unter anderem eine Wasserversorgung aufgebaut, Fallklappen umgespritzt und Personen über eine Leiter gerettet werden. Für das ganze Vorhaben bleiben gerade einmal sieben Minuten Zeit. Anschließend heben oder senken die Juroren den Daumen, ob das Bronzene Leistungsabzeichen nach Hardt geht.

"Nach der Grundausbildung folgt in der Regel das Bronzene Leistungsabzeichen", beschreibt Hildbrand den Werdegang eines Feuerwehrmannes. Doch auch danach ist noch Luft nach oben. "Wenn es funktioniert, gehen wir nächstes Jahr eventuell das Silberne Leistungsabzeichen an", verrät der stellvertretende Kommandant. In der nächsten Stufe könnte das Ganze sogar vergoldet werden – aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Im Übrigen: Neue Kräfte seien sowohl in der Feuerwehr als auch der Jugendwehr willkommen, sagt Manuel Hildbrand. Treffpunkt ist immer montags um 20 Uhr am Feuerwehrmagazin.