Hardt Das Bio-Gemüse vom eigenen Acker

Hardt/Schramberg. Ein Bauer, ein Acker, eine Gärtnerin oder ein Gärtner und viele Verbraucher aus Hardt und Umgebung wollen Gemüse und Kartoffeln anbauen, in der Gemeinschaft verteilen und ihre Familien mit gesundem Grünzeug ernähren. In dieser Form einer Solawi sollen von einem Landwirt gepachtete Felder von einer angestellten Gärtnerin mit möglichst vielen Gemüse- und Salatsorten bestellt werden. Die wöchentliche Ernte wird unter den Verbrauchern nach ihren Anteilen verteilt.

Nach dem Vorbild von "Baarfood" in Villingen-Schwenningen schließen sich die Verbraucher in einem Verein zusammen und zeichnen Anteile von 75 Euro pro Monat, mit denen eine Gärtnerin ganzjährig bezahlt wird. Dafür können sich die Mitglieder wöchentlich eine Kiste Gemüse an einer Sammelstelle oder auf dem Hof abholen.

Unter dem Motto "regional ist optimal" steht frisches Gemüse aus der Region vom "eigenen" Acker auf dem Tisch, ohne chemische Behandlung und möglichst wohl schmeckende Gemüsesorten.