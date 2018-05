Hardt Das Abstiegsgespenst hat in Hardt nichts verloren

Der Start verlief sehr verheißungsvoll, doch danach kamen immer wieder schwankende Leistungen und die Erste rutschte in der Tabelle immer mehr ab. Nun hat sich das Team aber wieder gefangen und verscheuchte fürs Erste das Abstiegsgespenst, das schon in Hardt gesichtet worden war.

Zweite Mannschaft

Einen echten Kraftakt leistete die Zweite in der vergangenen Saison, wo mit großem Zusammenhalt und guten Leistungen die Klasse in der Kreisliga B gehalten wurde.

In der laufenden Saison startete man mit überschaubarem Erfolg, doch je länger die Saison dauert, desto besser kommt das Team in Tritt. Zwischendurch sah es zappenduster aus, doch nach einer Serie steht die Mannschaft wieder über dem berüchtigten Strich in der Tabelle, der den Abstieg in die "Heidelbeerliga" bedeuten würde.

Jugend

Lena Zimmermann berichtete von der Jugendabteilung, wo sich 149 Junioren und Juniorinnen tummeln. Um diese kümmern sich 24 Trainer und sechs weitere Ehrenamtliche. Von den D- bis zu den B-Junioren hat der FC Hardt eine hervorragend funktionierende Spielgemeinschaft mit den Kickers Lauterbach.

Die sportlichen Leistungen können sich sehen lassen – so stehen die B-Junioren der Spielgemeinschaft derzeit in ihrer Leistungsstaffel an der Tabellenspitze. Neben dem Fußball wird aber auch die Gemeinschaft gepflegt, beispielsweise mit Besuchen im Panoramabad, Grillabenden oder der Nikolausfeier.

Damen

Nicht zufrieden zeigte sich Jasmin Bruckhoff mit der vergangenen Saison, die das Team auf dem fünften Platz abschloss. In der neuen Runde stehen fünf Abgänge acht Neuzugänge aus der eigenen Jugend gegenüber. Derzeit läuft es besser und so steht die Mannschaft derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. "Den möchten wir bis zum Schluss behalten", formulierte Jasmin Bruckhoff das Ziel.

Alte Herren

Von der vergangenen Pokalsaison berichtete Martin Dold, in der man gegen Harthausen gnadenlos gewonnen, gegen Bösingen/Beffendorf aber ebenso gnadenlos verloren habe. Auch bei den Hallenturnieren waren die Leistungen zu Beginn oft großes Kino, doch je länger das Turnier dauerte, desto knapper wurde die Puste. Hinzu kamen gesellige Aktivitäten wie der Ausflug nach Mainz. Das Skatturnier zum Jahreswechsel füllte die Kasse.