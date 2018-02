Hardt Chor zeigt seine soziale Ader

Hardt. Der Chor hatte im vergangenen November im Gemeindezentrum zum Benefiz-Jubiläumskonzert eingeladen – und rund 250 Besucher waren damals der Einladung gefolgt. Mit weltlichen und modernen christlichen Liedern begeisterte der rund 30-köpfige Chor, der der Kolpingsfamilie angehört, die Besucher.

Ehemaliger Pfarrer Richard Fischer diente als Namensgeber

Manche Chormitglieder gehören den Fis(c)herman’s Friends bereits seit 20 Jahren an. Der Chor hatte sich in Anlehnung an den früheren Pfarrer Richard Fischer gegründet, der mittlerweile als Ruhestandsseelsorger in seiner Heimatgemeinde Weitingen bei Horb tätig ist.