Hardt "Bulls Eye" machen ernst: Titel abgesahnt

Und so schwirrten die Darts rasch ohne Unterlass auf die Ziele. Verwendet wurden sechs stilechte Korkscheiben und keine Dartautomaten.­ In der Vorrunde mauserten sich "Ubache Uhu" (Wolfgang Wild/Markus Welz) und die "Taylor Brothers" (Marco Rapp/Christian Moosmann) zu Geheimfavoriten, hatten sie doch die beste Bilanz.

Doch die Frühform konnten sie nicht halten. Den "Taylor Brothers" zogen die "FC Hardt AH-Schützen" (Berthold Kammerer/Rolf Ganter) sowie den "Ubache Uhu" die "Ally Pally Ultras" (Patrick Fleig/Stefan Thimm) im Achtelfinale den Zahn.

"Caller" müssen im Kopfrechnen stark sein

In Form waren aber nicht nur die Werfer, sondern auch die "Caller" wie Lena Zimmermann, die in Windeseile Punkte zusammenzählten und per Kreide auf die Tafel schrieben. Mehrere Leute hätten sich freiwillig bereit erklärt, als "Caller" einzuspringen, lobte Gramlich.

Sehr kreativ zeigten sich die Teams auch bei der Namensgebung, traten doch Mannschaften wie "Miss Triple and the Viking" (Raphael Gramlich/Nancy Kohles), "Dart Vaders" (Wolfgang Laufer/Manuel Haas) oder "Die Bierhorschtis" (Marc Haberstroh/Lukas Müller) an. Letztere ließen sich sogar eigens T-Shirts für diesen Anlass anfertigen.

Nach und nach trennte sich die Spreu vom Weizen und so zogen die "Bulls Eye Horgen2" (Gerd Bader/Manuel Geiger) und "Twenty-Six" aus Weiler (Andi Seckinger/Daniel Lipp) ins Finale ein. Ab dem Halbfinale wurde übrigens im deutlich schwierigeren Modus "Double Out" gespielt. In einem umkämpften Endspiel holte sich "Bulls Eye Horgen2" mit einem 2:1-Sieg den umjubelten Titel.

Das Spiel um Platz drei war zugleich das Endspiel um die Hardter Dorfmeisterschaft. Diesen Titel holten sich die "FC Hardt AH-Schützen", die die "SGM MC/FC" (Michael Fehrenbacher/Philipp Hildenbrand) auf Distanz hielten.