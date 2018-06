Hardt Bürgermeisterwahl: Maier zieht Schlussstrich

Im Wagen der "Steinreute-Teufel" setzte er zudem sein Versprechen sofort um und zapfte fleißig Wahlbier. Michael Moosmann war ein gefragter Gesprächspartner und zeigte, dass er ein "Bürgermeister zum Anfassen" sein möchte. So verweilte er noch einige Stunden in Hardt, bevor er mit seiner Partnerin Ann-Katrin Reinhardt den Rückzug nach Sulgen antrat – schließlich musste sie bereits am nächsten Morgen wieder als Lehrerin an ihrer Schule unterrichten. Die übrigen Kandidaten gratulierten Moosmann fair und zeigten einen guten Stil. Lediglich bei Christian Maier saß der Stachel der Enttäuschung sehr tief, er verließ Hardt relativ rasch. Fridi Miller war erst gar nicht angereist.

Dennis Mauch

Dennis Mauch, der auf dem zweiten Platz gelandet war, zeigte sich gefasst, obwohl er sich mehr ausgerechnet hatte. Im Vorfeld fiel immer wieder sein Name und der von Michael Moosmann, als es um die Frage der aussichtsreichsten Kandidatur ging. "Es ist gut für Hardt, dass es einen deutlichen Sieger gegeben hat", sagte Mauch, der sich bei den übrigen Kandidaten für den fairen Wahlkampf bedankte. Er wünschte Moosmann viel Kraft und Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit. Mauch selbst bleibt zumindest fürs Erste seinem Beruf als leitender Angestellter treu. "Ich kann es nicht ausschließen, mich irgendwann wieder als Bürgermeister zu bewerben, aber im Moment nicht", sagte der Bewerber aus Dunningen. Der Zweitplatzierte sei nun einmal der erste Verlierer, da sei es egal, ob der Rückstand zwei oder 40 Prozentpunkte betrage. "Ich freue mich aber für den Sieger", sagte Dennis Mauch anerkennend.