Hardt Bürgermeisterwahl: Fridi Miller sucht lustige WG

Welche weiteren Ziele haben Sie?

Ich möchte Alt und Jung zusammenbringen und dass jeder Mensch in Hardt leben und überleben kann und glücklich ist. Mein Motto lautet: Gemeinsam statt einsam.

Sie sind bei rund 100 Bürgermeisterwahlen als Kandidatin angetreten. Welche Chancen rechnen Sie sich in Hardt aus?

Falls die Menschen in Hardt in mich vertrauen und tatsächlich erkennen, was ich für ein Mensch bin, rechne ich mir durchaus gute Chancen aus. Denn normalerweise ist auf dem Dorf die Welt noch in Ordnung. In Kolbingen bei Tuttlingen holte ich immerhin beachtliche 20 Prozent der Stimmen, obwohl ich nie dort war.

Sie prangern Korruption in der Politik an. Denken Sie, dass das auch in einer eigentlich "heilen Welt" wie der Gemeinde Hardt existiert?

Ich würde es eher Klüngel nennen. Ich denke, das gibt es überall – natürlich nicht in dem Maße wie in der großen Politik, wo Hunderte von Lobbyisten Zutritt zum Bundestag haben und Parteien mit Hunderttausenden von Euros sponsoren, damit sie im Sinne von ihnen handeln.

Waren Sie schon einmal in Hardt?

Nein, leider nicht. Ich würde mich aber über ein Zimmer mit WLAN zur Miete freuen, am besten in einer lustigen WG. Sofern mir die Hardter ihre Stimme geben.

Ein gutes Stichwort: Wollen Sie freies WLAN in allen Ecken von Hardt wie Butzenhöhe, Nonnenberg oder Steinreute?

Ja, gleiches Recht für alle! Das ist über Freifunk in Zusammenarbeit mit den Bewohnern dieser Ecken von Hardt kostenlos zu realisieren.

Hardt soll nach Ihrem Wunsch zu einer großen Familie werden. Was zeichnet die "Fridi-Familie" aus?

Dass jeder für jeden da ist. Jeder hat etwas zu verschenken – Zeit, Liebe, Wissen, Fähigkeiten oder auch Gegenstände, die er nicht mehr braucht. Jeder nimmt, was er braucht und gibt, was er kann.

Was wünschen Sie den Bürgern von Hardt?

Eine Bürgermeisterin wie mich, mit Herz und Verstand. Für die es keine Probleme, sondern nur Lösungen gibt, zum Wohle aller.