Hardt Bürgermeisterkandidat mit ambitionierten Ideen

Derzeit ist er als Vertriebsleiter eines Subunternehmens der BayWa tätig, wo auch die Mitarbeiterführung zu seinen Aufgaben gehört. In früheren Jahren arbeitete er in der Produktion. Das Wissen für den Bereich Verwaltung eignete er sich an der Akademie der Hochschule für Verwaltung in Kehl an. So sieht er sich als kommunikativen Allrounder, der er auch in Hardt sein möchte. "Ein Bürgermeister zum Anfassen", wolle er sein, der Ansprechpartner für Unternehmen sowie Bürger und Vereine gleichermaßen ist. "Die Leute sollen das Gefühl haben: Zum Maier kann ich jederzeit kommen", sagt der Kandidat.

Warum gerade Hardt?

"Es muss eine Gemeinde im ländlichen Raum sein", betont Maier. Dort kenne man sich, könne gestalten und habe viel Kontakt zu den Menschen. Er habe viele Gemeinden besucht, die einen Bürgermeister gesucht hätten und sei wieder gegangen – ohne sich zu bewerben. In Hardt war es anders: "Wo bin ich denn jetzt?", habe er sich angesichts mehrerer positiver Überraschung gefragt. Die Straßen seien tipptopp, es gebe ein großes Industriegebiet, die Nahversorgung sei in vollem Umfang vorhanden und sogar die Halle sei bald gerichtet. Maier entschied sich rasch pro Hardt, warf seine Bewerbung aber erst am allerletzten Tag der Bewerbungsfrist ein – seinem Geburtstag.