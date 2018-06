"Ich warte die Kandidatenvorstellung ab, bevor ich mich festlege, wen ich wähle.": Diese Aussage war in den vergangenen Wochen von vielen Hardtern zum Thema Bürgermeisterwahl zu hören. Wie zu erwarten war, herrschte gestern Abend großer Andrang an der Werner-Staiger-Halle. Per Video wurde die Veranstaltung in den Bürgersaal übertragen. Insgesamt wollten rund 500 Bürger die Bewerber erleben. Die Kandidaten stellten sich und ihre Ziele vor, bevor die Hardter Fragen stellten. Morgen, 15. Juni, folgt die zweite Kandidatenvorstellung. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Foto: Ziechaus