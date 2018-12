Hardt Bond, James Bond: Reise in die USA

Jugendorchester

Das Jugendorchester HaRöWa, das junge Spieler aus Hardt, Rötenberg und Waldmössingen umfasst, wird seit drei Jahren von Madeleine Geiger geleitet. Mit fünf neuen Mitgliedern nahm es die ganze Bühnen in Anspruch. Clara Ganter moderierte gekonnt. Mit dem Titel "Highlights from Jurassic Park" riefen die Teenies Erinnerungen an den Hollywoodfilm wach. Die spieltechnisch fortgeschrittenen Jugendlichen gingen mit explosivem Sound und Wechseln zwischen Harmonien der Baritone und hellen Rufen der Holzbläser hinein in die Science-Fiction-Welt.

In die 1970er-Jahre versetzt wurden die Zuhörer mit "Mamma Mia". Hits wie "Dancing Queen oder "The Winner takes it all" erinnerten an das schwedische Quartett ABBA. Nach dem wuchtigen Einsatz folgte ein tänzerisches Thema mit Registerwechseln. Die Jugendlichen schafften es, ihr rhythmisches Feeling bis zum Finale auf die Zuhörer zu übertragen.

Den Zauber einer Liebesromanze entfaltete die Jugendkapelle bei "Beauty and the Beast". Mit zarter Tongebung schilderten die Blasmusiker erwachende Liebe. Die Trompeten brachten Glanz, Harmonien der Holzbläser steigerten den Ausdruck.

In eine Welt voller Musik und Magie entführte die Juka bei "Highlights from the greatest Showman" aus dem Soundtrack des Musicals und Kinohits. Mit voller Power wurde die Scheinwelt des Showbusiness gespiegelt. Im Kontrast erklangen weiche Holzbläser und Saxofone mit lyrischer Tongebung, die echte Gefühle wiedergaben, doch dominierte zum Ende der strahlende Forteklang. Bei der Zugabe nach dem stürmischen Applaus brachten sich die hinteren Reihen auf ihren Stühlen stehend in Position.

Hauptorchester

Nach der Pause setzte das 78 Mitglieder umfassende Hauptorchester des MV Concordia unter der Stabführung von Daniel Weißer das Programm fort. Unter der Reiseleitung von Selina Beha servierte die Bordkapelle den Fluggästen bei der USA-Reise brillantes Entertainment. Über den Wolken genossen die Zuhörer ein Wohlgefühl bei "Beyond the higher Skies". Nach den ohrenbetäubenden Startklängen gingen die Holzbläser in lockere Bewegung über. Bei der Kantilene mischten sich Hörner in den Sound. Lyrische Atmosphäre brachten die Holzbläser-Soli. Scharfes Blech und weiches Holz schufen Kontraste bis zum hymnischen Finale.

Die Landung in New York wurde geprägt durch das herrliche Flötensolo von Laura Flaig bei "Rhapsody for Flute" von Stephen Bulla. Die preisgekrönte Solistin war bei Flöten- und Mundharmonika-Wettbewerben erfolgreich und ist Mitglied des Auswahlorchesters Hohnerklang. Mit herrlichen Läufen und Trillerfiguren trat die Flötistin in Dialog mit dem Orchester, dessen Register die Melodik aufnahmen. Wie ein Singvogel tirilierte die Flöte über den Pulsen von Blech und Schlagzeugs.

Beim USA-Besuch durfte die Hauptstadt nicht ausgeklammert werden. Mit dem Marsch "The Washington Post" von John Philip Sousa grüßte als Komponist einer der herausragendsten Vertreter der amerikanischen Blasmusik. Mit zackigem Rhythmus tauchten die Zuhörer ein in die Welt der Marschmusik. Der omnipräsente Dirigent sorgte für exakte Einsätze bei diesem majestätischen Werk.

Fantastische Szenerien enthielt das Stück "Arizona", denn der nächste Halt war im Bundesstaat der Wüsten und Canyons. Fremdländische Melodik aus groovigen Hörnern und Hufklappern vom Schlagzeug erinnerten an die indianische Vergangenheit. Doch es gab auch Bewegung in den Registern, die für den Wilden Westen mit Pferderitten und Kriegstänzen standen. Dennoch brachten Soli von Oboe, Klarinette, Flöte und Saxofon eine zarte Note in das Stück, bevor im Tutti wieder der wilde elektrisierende Rhythmus losbrach.

Ein Muss war der Besuch von Los Angeles. So durfte das Arrangement "Highlights from La La Land" mit der Musik des Musicalfilms "La La Land" nicht fehlen. Wie eine Bigband legten die Blasmusiker los. Über groovigem Background hoben sich Soli aus dem Holzbläserregister ab. Die Musiker agierten wie Jazzprofis.

Zum Abschluss war mit "Bond, James Bond" ein Besuch der Studios von Hollywood angesagt. Mit Titeln wie "Goldfinger" weckte das Orchester Erinnerungen an Bond-Verfilmungen. Als Solisten glänzten Philipp Rapp, Trompete, und Patrizia Haberstroh, Oboe.

Drei Zugaben, darunter eine Jingle-Bells-Variation, waren nötig, um das begeisterte Publikum zu befriedigen. Dem Vorsitzenden blieb zum Abschluss der Dank an alle Akteure, insbesondere an den "sehr gut organisierten" Dirigenten Daniel Weißer, mit dem man sich noch eine lange Zusammenarbeit wünsche.