Hardt Benjamin Gramlich ist neuer Kämmerer

Hardt/Dornhan. Krankheitsbedingt fiel die bisherige Kämmerin Anja Braun wiederholt aus. "Wir waren uns alle einig, der Gemeinderat sowie Frau Braun selbst, dass sie in die zweite Reihe rückt", schildert Bürgermeister Markus Huber in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Gramlich war bisher Stellvertreter von Braun und ist mit dem Positionstausch zum 1. Januar in den gehobenen Dienst befördert worden.

Bericht über örtliches Energiemanagement