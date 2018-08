Hardt Beim zweiten Versuch klappt die Besteigung

Der Aufstieg erfolgte entlang des Bachs durch das idyllisch gelegene Lainbachtal zur Tutzinger Hütte auf 1353 Metern Höhe, die nach gut drei Stunden erreicht war. Bei schönem Wetter beeindruckte das Massiv der Benediktenwand die Wanderer schon aus der Ferne. Nachdem das Lager bezogen war, verbrachte die Gruppe bei Kartenspiel und deftigem Essen einen gemütlichen Abend.

Am nächsten Morgen sollte der Aufstieg zum Gipfelkreuz erfolgen, bei dem Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt waren. Dieses Vorhaben wurde der Gruppe aber zunächst versagt, da der Himmel am frühen Morgen alle Schleusen geöffnet hatte und es wie aus Kübeln schüttete. Erst am Nachmittag konnte dann eine kleine Tour über die Achselköpfe zur Stiealm oder zum Sattel unternommen werden – für eine Gipfelbesteigung wäre die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit zu knapp geworden.

Am nächsten Tag glückte die Gipfelbesteigung, auf die die gut gelaunte Truppe schon lange hingefiebert hatte. Über verschlungene Pfade ging es den Berg hinauf, wo eine grandiose Aussicht bei bestem Wetter für alle Strapazen entschädigte. Nach einem lyrischen Eintrag im Gipfelbuch mit Gruß der "Kolpingbande aus dem Schwabenlande" ging es wieder zurück.