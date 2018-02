Hardt Beim Radsportverein läuft’s

Auch in der abgelaufenen Saison konnte der Verein einige große Erfolge verbuchen –­darunter der Aufstieg der Jugend 2 in die Oberliga, sowie die Teilnahme der Jugend 1 und der Junioren 1 an den Finalrunden der deutschen Meisterschaft. Dafür wurden Rolf Weißer/Christian Hug, Pascal Bammert/Leon Woelki und Tim Fehrenbacher/David Hilser geehrt.

Neue Satzung steht

In der laufenden Saison stelle der Verein neun Mannschaften bei den Schülern und Jugend sowie sieben bei den Aktiven von der Bezirksklasse bis zur Oberliga. Bei Turnieren waren mehrere Mannschaften am Start und bei den Bezirksmeisterschaften in Sulgen neun Nachwuchs- und zwei Aktive Mannschaften. Vom RSV sind sechs Kommissäre unterwegs und drei Staffelleiter.