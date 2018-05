Hardt Bei der Maiandacht zu hören

Alle drei Titel wurden von Uschi Haas textlich gestaltet und von Alfred Haas komponiert. Der neue Tonträger ist bei Auftritten der Gruppe oder online erhältlich.

Die nächsten Maiandachten sind am Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 19 Uhr in der Kirche in Tennenbronn und am Sonntag, 27. Mai, ab 18.30 Uhr in der Kirche in Königsfeld.