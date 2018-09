Hardt AV Hardt: Ringer brauchen Ausweichquartier

Austragungsort am 3. Oktober noch offen

Auch die erneute Anfrage des AV Hardt sei nicht allzu überraschend gewesen, so Moser, da die Verwaltungen im Austausch über den Fortschritt der Bauarbeiten an der Arthur-Bantle-Halle stehen. "Es wurde alles ordentlich besprochen und gut kommunziert", sagt der Bürgermeister. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Mariazell bestätigt auch die Hardter Hauptamtsleiterin Marion Rapp.

In der Mühlbachhalle empfängt die Zweite des AV Hardt morgen, 7. September, ab 19.30 Uhr die StTV Singen. Ab 20.30 Uhr erwartet die Erste gleich ein packendes Derby gegen den SV Dürbheim. Am Samstag, 22. September, heißen die Gegner dann SC Korb (Erste) und AV Hornberg. Die Jugend tritt gegen Furtwangen und Sulgen an.

Der nächste Heimkampf steht am 3. Oktober an. Hier ist es noch offen, wo dieser stattfindet. "Wir haben den Termin in Mariazell aber schon vorsorglich angemeldet und reserviert", geht Hermann auf Nummer sicher. Das Training der Ringer ist vom Umbau der Arthur-Bantle-Halle im Übrigen nicht betroffen, trainieren diese doch in der Werner-Staiger-Halle.

Die Zuschauerzahlen waren in der vergangenen Saison – als die Kämpfe bereits in Mariazell ausgetragen wurden – auf dem gleichen Niveau wie in Hardt. "Die Hardter Fans sind ohnehin dabei und so kamen auch Leute aus Eschbronn hinzu", sagt Frank Hermann.

Der eine oder andere neue Fan kam hinzu – wie beispielsweise Günther Haberstroh aus Mariazell. Er hatte bis vor etwas mehr als einem Jahr mit Ringen so viel am Hut wie ein Elefant mit Samba tanzen, doch er ließ sich schnell vom "Virus Ringen" anstecken – nun ist er glühender Anhänger des Sports. Er besucht nicht nur jeden Kampf des AV Hardt in der Mühlbachhalle, sondern braucht nach dem Wochenende auch deutlich länger zum Zeitunglesen, da er sämtliche Artikel zum Ringen im Detail liest.

Auch Bürgermeister Franz Moser besuchte bereits einen Kampf und war stark beeindruckt – unter anderem vom sehr emotionalen damaligen Trainer Wolfgang Jauch.

"Das Gesamtpaket mit der begeisternden Stimmung und unseren Cheerleadern passt", ist sich Hermann sicher.