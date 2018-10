Hardt Ausbildung im eigenen Hause

Um die erste Zipline zu erreichen, ging es zu Fuß steil bergauf. Oben angekommen, konnten die Auszubildenden auf der ersten und zweiten Zip­line herausfinden, wie es sich anfühlt, in etwa neun Metern Höhe, nur an einem Stahlseil gesichert, von Baum zu Baum zu schweben.

Danach ging der Spaß erst richtig los und es machten alle mit – über sieben Ziplines, welche in Geschwindigkeit, Länge und Höhe stetig anspruchsvoller wurden. Die letzte Zipline mit 570 Metern Länge und einer atemberaubender Höhe von 83 Metern, welche die längste Natur-Zipline Deutschland ist, ging es über Wälder und Täler hinweg. Nach dem aufregenden Vormittag gab es eine Stärkung in einer Pizzeria in Schramberg.

Von dort ging es in das Erfinderzeiten Museum in der HAU Schramberg. Dort bekamen die Teilnehmer bei einer Führung die Geschichte und die Entstehung der Uhrenindustrie-Stadt Schramberg erklärt und aufgezeigt, wie es damals und auch heute noch auf "Mikropräzision" ankommt.

Auch die Firma Laufer hatte ihren Ursprung in der HAU in Schramberg. Mit vielen positiven Eindrücken ging es wieder zurück nach Hardt.