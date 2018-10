Hardt Auftritt bereichert die Messe

Hardt. Helmut Haberstroh hieß die Kolpingchormitglieder mit Anhang willkommen, besonders auch Erich Fehrenbacher, der den Chor an diesem Sonntag dirigierte und Chorleiterin Alexandra Herzog, die an der Orgel begleitete. Das wunderschöne und passende Lied "Oh Herr, welch’ ein Morgen" erklang zu Beginn der Messe in der Stadtpfarrkirche von Oberkirch. Herzlich wurde der Chor willkommen geheißen, der Auftritt sei eine Bereichung der Messe.

Obwohl nicht alle Sänger dabei sein konnten, brillierte der Männerchor einmal mehr mit Gesängen wie "Jauchzet, jauchzet dem Herrn", "Glaube, Träume, Liebe" und dem "Sanctus". Solisten waren Erich Fehrenbacher und Xaver Klausmann. Die Schöpfung, die man bewusst auch im Herbst wahrnehme, verbunden mit dem Erntedank, war Thema der Predigt dieses Sonntags.

Mit "Nun danket Gott" und dem zu Herzen gehenden "Herr segne mich" ging der Gottesdienst zu Ende.