Hardt Auf den Spuren des Urgroßvaters?

Beruflicher Werdegang

Nach dem Abitur in Rottweil und dem Wehrdienst in Sonthofen nahm er ein Studium der Biologie und molekularen Medizin in Konstanz und Freiburg auf. Der reine Wissenschaftsbetrieb sagte ihm aber nicht zu 100 Prozent zu und so arbeitete er anschließend bei einem IT-Startup in Rottweil und schloss eine Ausbildung zum Fachinformatiker an. Es folgte 2008 ein Wechsel zu einem mittelständischen Unternehmen in Rottweil, wo er als leitender Angestellter tätig ist. Zudem absolvierte Mauch ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt bei der IHK.

Familiäre "Vorbelastung"

Der Vater von Dennis Mauch war Kämmerer in Wellendingen, sein Urgroßvater einst Bürgermeister von Dunningen. Dass er selbst keine Verwaltungserfahrung hat, lässt er so nicht gelten: Bei seinen IT-Projekten habe er oft mit Verwaltungen zu tun, sei es mit Landratsämtern oder Schulen. "Es stimmt nicht, dass ich hier keine Erfahrung habe, ich würde lediglich die Seiten wechseln", sagt er. Seinen wirtschaftlichen Sachverstand und seine leitende Funktion sieht er als Pluspunkte für seine Person.

Hardter Begegnungen

Bei einer Infoveranstaltung im Freizeitpark und dem Verteilen seines Wahlflyers habe er die Hardter als offen, ehrlich und konstruktiv erlebt. Immer wieder gehe es in Gesprächen um die Zukunft des Gasthauses Kreuz. Sein Wunsch, so Mauch, sei eine tragfähige Gastronomie, aber das sei landauf, landab schwierig. Zudem liege der Ball beim Eigentümer des Gebäudes.

Der Kindergarten platze aus allen Nähten, es sei notwendig, dort etwas zu machen. Die Pläne seien aber bereits in der Schublade der Gemeinde, weiß er. Wichtig wäre ihm, erklärt Mauch, dass die Kirche bei einer Erweiterung mit im Boot sei.

Weitere Vorhaben

Die Schaffung von Wohnraum liegt Mauch am Herzen, am liebsten per Nachverdichtung im Ortskern. Das altersgerechte Wohnen habe er ebenso im Blick wie die Verbesserung des Glasfasernetzes.

Familie

Man sehe vieles anders, wenn man Kinder habe, weiß Mauch. Seine Tochter Clara ist 14 Monate alt und der Stolz der Familie. Verheiratet ist er mit seiner Frau Ivana. Sie ist medizinische Fachangestellte und momentan in Elternzeit. Gerne würde die Familie bei einer erfolgreichen Wahl nach Hardt ziehen.

Freizeit

Mauch ist Mitglied mehrerer Vereine und war einst bei den Rottweiler Münstersängerknaben. Derzeit gehört er keinem Chor an, er könnte sich aber vorstellen, den Hardter Kirchen- oder Kolpingchor zu verstärken. Das Musikalische liegt Mauch, so spielt er in seiner Freizeit auch Klavier.

Eigenschaften

"Ein ehrlicher und verbindlicher Mensch, der nicht mit Tricksereien arbeitet", charakterisiert sich Mauch. Allerdings neige er zur Perfektion im Detail und delegiere manchmal zu wenig. Auch Neinsagen falle ihm mitunter schwer.

n Online Mauch im Video

Hardt. Nachdem er sich zur Kandidatur entschlossen hatte, strampelte der passionierte Radfahrer von seinem Wohnort Schramberg nach Hardt. "Als ich am ›Grünen Baum‹ angekommen bin und der Puls wieder unten war, kam ich mit vielen Menschen ins Gespräch", erinnert sich Schaffer gerne an diesen Tag.

Was sie denn von ihrem neuen Bürgermeister erwarteten, fragte er die Hardter. "Er sollte so wie ›der Halder‹ sein", habe die Antwort fast immer gelautet. Es hätten sich tolle Gespräche entwickelt und Schaffer habe schnell gemerkt: "Die Art der Menschen gefällt mir. Hier stimmt es." Er verweist auf Vereinsleben, Einzelhandel, Industrie und Zusammenhalt im Ort.

Digitalisierung

Und doch: "Die Digitalisierung bringt enorme Veränderungen mit sich, der sich auch die Gemeinde Hardt stellen muss", sagt Schaffer. Er möchte nicht, dass es Hardt so ergeht wie der Firma Junghans, wo er einst als Produktmanager und Vertriebsleiter tätig war. Dort sei durch falsche Entscheidungen viel in die Brüche gegangen. So wurde nicht auf den Zukunftstrend Smartwatch gesetzt, obwohl Junghans anfangs dort ganz vorne gewesen sei.

Auch bei Schaffers Tätigkeit bei Schneider in Tennenbronn (2010 bis 2016) sei er mit einigen Entscheidungen nicht immer einverstanden gewesen. Auch hier habe man nicht immer ausreichend auf zukunftsträchtige Geschäftsfelder gesetzt. "Die Digitalisierung verzeiht keine Fehlentscheidungen", weiß er. Daher wolle er dieses Megathema für Hardt begleiten. "Die Leute sollen 2030 sagen: ›Zum Glück hatten wir in dieser schwierigen Phase den Schaffer als Bürgermeister‹", so der Kandidat. "Noch sind wir in einer Gewinnerregion, aber wir müssen weiter hungrig sein", sagt er.

"Verein für Zukunft"

Man dürfe sich nicht auf dem Erreichten ausruhen. So schwebt Schaffer ein "Verein für Zukunft" vor. "Hier könnten junge Menschen Ältere im Umgang mit Daten, Apps oder der Gestaltung von Websites schulen", so seine Vision. Digitalisierung bedeute auch: "Wenn das Problem da ist, ist es zu spät. Den Anschluss holt man nie mehr auf", sagt er aus seiner Erfahrung in der Industrie.

Er möchte dafür kämpfen, dass die junge Generation wenig vermisse. "Wenn andere Menschen für fünf Euro von Berlin über 100 Kilometer zum Polenmarkt fahren können, muss es auch möglich sein, die Menschen für fünf Euro oder etwas mehr von Hardt nach Stuttgart, Konstanz, Freiburg, Zürich (Streetparade) oder Straßburg zu fahren", sagt Schaffer.

Die mittlere Generation solle gut für ihre Familien kämpfen können. Dafür müsse mit den Unternehmern die wirtschaftliche Grundlage gesichert werden. Die ältere Generation solle möglichst lange in vertrauter Umgebung leben können. "Fördern wir dazu die bestehenden Hilfsorganisationen und nutzen neue, unterstützende technische Hilfsmittel", betont Schaffer.

Infrastruktur

Die Gemeinschaft brauche ein gastronomisches Zuhause, das auch Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste der Unternehmen anbiete. Auch hier wolle er sich einbringen.

Die Digitalisierung mache auch vor Einzelhandel, Gewerbe und Landwirtschaft nicht Halt. Daher müsse man Lösungen finden. "Nur wenn man die vielen Veränderungen bewältigt, kann die Dorfgemeinschaft und -struktur so bleiben, wie sie heute ist", glaubt Schaffer.

Rolle des Bürgermeisters

Diesen sieht er als "Lokomotive", wie dies Herbert Halder praktiziert habe. "Das passt zu mir und meiner Arbeitsweise", sagt Schaffer. Die 13 Mitarbeiter im Rathaus hätten ihren Fachbereich und seien dafür Experten. "Ich will nicht besser als sie sein, sondern die Impulse für die Gemeinde setzen", sagt Schaffer.

Charaktereigenschaften

Er sieht sich als zielstrebig, hartnäckig und durchsetzungsstark. "Ich setze mir gerne ambitionierte Ziele. Wenn andere Teammitglieder das durch Desinteresse torpedieren, kann ich sehr ungeduldig werden", räumt er ein.

Privates

Geboren und aufgewachsen er in Böel (Schleswig-Holstein), Abitur und Ingenieursstudium absolvierte er in Berlin. Nach einer Tätigkeit im Fraunhofer-Institut Berlin kam er 1996 zu Junghans, wo er bis 2006 arbeitete. Anschließend arbeitete er vier Jahre selbstständig, bevor er zu Schneider wechselte. Derzeit ist er wieder selbstständig tätig. Projekte waren bereits Alarmanlagen für Notebooks oder die Datensicherung bei Tablets für eine Bank.

Seine Frau Visnja lernte er kennen, als diese neue Wirtin im "Spunden" in Schramberg war. Es folgte eine Einladung zum gemeinsamen Radfahren und sofort funkte es. Geheiratet wurde am 11. November 2011 um 11.11 Uhr.

Visnja Schaffer arbeitet derzeit im Schwarzwald-Baar-Klinikum und im Auto- und Uhrenmuseum "ErfinderZeiten" in Schramberg als Empfangs- und Servicekraft.

Hobbys

Das Radfahren verbindet die Eheleute, die schon 1800 Kilometer von Vancouver nach San Francisco geradelt sind. Abschalten kann Holger Schaffer auch beim Tischfußball. Dazu dürfe gerne auch einmal etwas härtere Musik à la AC/DC laufen.

Hardt. Derzeit ist er als Vertriebsleiter eines Subunternehmens der BayWa tätig, wo auch die Mitarbeiterführung zu seinen Aufgaben gehört. In früheren Jahren arbeitete er in der Produktion. Das Wissen für den Bereich Verwaltung eignete er sich an der Akademie der Hochschule für Verwaltung in Kehl an. So sieht er sich als kommunikativen Allrounder, der er auch in Hardt sein möchte. "Ein Bürgermeister zum Anfassen", wolle er sein, der Ansprechpartner für Unternehmen sowie Bürger und Vereine gleichermaßen ist. "Die Leute sollen das Gefühl haben: Zum Maier kann ich jederzeit kommen", sagt der Kandidat.

Warum gerade Hardt?

"Es muss eine Gemeinde im ländlichen Raum sein", betont Maier. Dort kenne man sich, könne gestalten und habe viel Kontakt zu den Menschen. Er habe viele Gemeinden besucht, die einen Bürgermeister gesucht hätten und sei wieder gegangen – ohne sich zu bewerben. In Hardt war es anders: "Wo bin ich denn jetzt?", habe er sich angesichts mehrerer positiver Überraschung gefragt. Die Straßen seien tipptopp, es gebe ein großes Industriegebiet, die Nahversorgung sei in vollem Umfang vorhanden und sogar die Halle sei bald gerichtet. Maier entschied sich rasch pro Hardt, warf seine Bewerbung aber erst am allerletzten Tag der Bewerbungsfrist ein – seinem Geburtstag.

"Jugendsünden"

Christian Maier hat sich bereits mehrfach in anderen Gemeinden als Bürgermeister beworben. Und das kam so: "Mit 40 wollte ich etwas Neues beginnen", sagt er. Dieses Neue sollte eine Tätigkeit als Bürgermeister werden. 2014 bewarb er sich daher in Biberach und Wolfach, allerdings ohne Erfolg. Daher verbuchte er die Bewerbungen unter dem Begriff "Jugendsünden". "Die Leute wollten einen Verwaltungsfachwirt", stellte er fest. Daraufhin nahm er sein Studium in Kehl auf, um sich hier zu wappnen. Während dieser Zeit sei er mehr oder weniger zur Kandidatur in Simonswald gedrängt worden. Dort erhielt er bei neun Kandidaten 8,5 Prozent der Stimmen. In Plüdershausen trat er im Februar gegen den Amtsinhaber an und holte bereits 25 Prozent.

Obergrenze bei Gewerbe?

Aufhorchen lässt vor allem ein Punkt: "Hardt hat ein starkes Gewerbe und mehr als 1000 Arbeitsplätze. Das ist existenziell wichtig und muss gefestigt werden". Allerdings: "Die über 1000 Arbeitsplätze reichen". Hardt drohe sonst die Gefahr, den dörflichen Charakter zu verlieren. Dann lässt Maier die Katze aus dem Sack: "Ich möchte die Diskussion beginnen, ob ins Katzenmoos wirklich produzierendes Gewerbe kommen soll. Denn das bringt mehr Verkehr und Lärm für die Bürger. Wir brauchen keine neuen Unternehmen, aber müssen die schon bestehenden unterstützen", lautet Maiers Maxime.

Er könnte sich im Katzenmoos stattdessen ein Pflegeheim vorstellen, das wiederum Physiotherapie, Orthopädie und mehr rund ums Thema Gesundheit in unmittelbarer Nähe anlocken könnte. Eine Pflegeeinrichtung sei mittelfristig notwendig und die Lage wäre günstig. Hinzu kommen könnte laut Maier ein Tagungshotel mit überschaubarer Größe für Kunden der Unternehmen, das am Wochenende gastronomische Anlaufstelle für die Bürger sein könnte.

Es soll also entweder wie geplant ein reines Gewerbegebiet oder aber ausschließlich die Alternative "Pflegeheim und Co" werden. Das letzte Wort sollten aber die Bürger haben, so Maier.

Momentane Situation

Das "Kreuz" habe er noch nicht abgeschrieben, eine reine Gastronomie beizubehalten sei aber schwierig. Die Finanzlage der Gemeinde Hardt imponiert Maier. Dass die Schulden durch die Hallensanierung gestiegen seien, hält er für verkraftbar. "Die Halle ist eine Investition in die Zukunft. Der Gemeinderat geht verantwortungsvoll mit den Finanzen um", konstatiert der Kandidat. Wenn das Landratsamt die hohe Tilgungsleistung kritisiere, zeige das, welchen Elan der Gemeinderat beim Schuldenabbau zeige.

Hardter Begegnungen

"Bisher bin ich überall offen empfangen worden", sagt Maier. Gespräche habe er beim Sportwochenende führen können, aber auch mit "Gemeindehistoriker" Martin Flaig zum Thema Hofweg. Dieser könnte relativ einfach ertüchtigt werden, denn: "Die Geschichte muss am Leben erhalten werden." Beim Bascheshof habe er gesehen, wie eine Hofübergabe funktioniere. Den zunehmenden Flächenverbrauch sieht er mit Sorge. "Was muss wirklich sein?", lautet die Frage, die ihn umtreibt.

Charakter und Hobbys

Christian Maier geht auf die Menschen zu und kommt mit seinem badischen Zungenschlag gerne mit ihnen ins Gespräch. Er habe sehr hohe Ansprüche an sich und versuche, allem gerecht zu werden. "Das geht aber nicht immer", weiß er selbst. Seine größte Sünde? "Gutes Essen", sagt Maier. Er kocht gerne Großmutters Rezepte wie Rinderfilet, Rahmsoße und Nudeln. Um das wieder abzutrainieren, wandert er gerne in den Alpen oder fährt Abfahrtsski. "Das Ländliche ist einfach meins", fügt er hinzu.

Parteipolitik

Christian Maier ist katholisch, christliche Werte sind ihm wichtig. Er fühle sich CDU/CSU ein Stück weit verbunden, sei aber kein Parteimitglied. Es gebe aber bei allen Parteien der politischen Mitte gute Ansätze. Das schließe AfD oder die Linke aus. Nicht unrecht habe einst Franz-Josef Strauß gehabt, der gesagt hat, dass es rechts der CDU/CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe.

Partnerin

Seine Partnerin Stefanie Panther leitet im heimischen Seebach das Rechnungsamt und unterstützt Maiers Kandidatur mit voller Kraft. "Sie sagt, ich habe das Zeug zum Bürgermeister", sagt Maier. Das sieht er auch so: "Ich will es, weil ich weiß, dass ich es kann." Er will bei einem Wahlsieg nach Hardt umziehen, seine Partnerin strebt einen Verwaltungsjob in einem Rathaus der Umgebung an.

