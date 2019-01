Hardt Auf dem Wagen ist kaum noch Platz

Für die neue Zeremonienmeisterin Manuela Rapp hatte Jürgen Ganter einige Vorschusslorbeeren. "Gibt’s jemand, der kennt sich besser aus mit Katzentanz und Tradition?", fragte er sich.

Die Arbeit im Katzenrat ist aber kein reines Zuckerschlecken, wie Ganter wusste. Karin Bea musste als Herrin über die Finanzen drauf achten, dass nach dem Jubiläum kein Euro fehle. "Rechnunga zahle, Geld verbuacha, sicher kennt mer da au ab und zu fluacha", meinte der Zunftmeister.

Nachwuchs für die Katzenrolle in Sicht

Karin Bea trug aber ebenso ein Gedicht vor wie Waldtraud Görlich, Manuel Maier, Tina Görlich, Manuela Rapp oder Sarah de Luca. Diese falle aus, so Ganter, da an Fasnet ein Kind auf die Welt komme. "Des wird no an Katzarolle", war sich der Zunftmeister jetzt schon sicher.

Anschließend machte er ernst: Da der Rolletag nicht mehr weit sei, wäre es jetzt höchste Zeit für die "Katzawäsch". Zeremonienmeisterin Manuela Rapp staubte erstmals und sehr souverän mit dem Federnwisch Maske, Häs und Katzenschwanz ab. "Putzet älles fest, denn jetzt erwacht das Katzanescht", sagte Jürgen Ganter unter dem großen Hallo und begeisterten "Miau" der Narren, bevor der Katzenmarsch ertönte.­

Nach dem Einmarsch der Narren folgte der Katzenschlag für Larissa Haberstroh und Leonie Flaig, die nun erstmals bei der Fasnet die Hardter Katzenzunft vertreten werden.