Hardt Auch wenn die Oma keine Zeit hat

Hardt/Eschbronn. Dieses Angebot gab es zwar schon davor, aber eben in der Schule in Mariazell. "Wir sind dort ganz einfach aus allen Nähten geplatzt", sagt Manfred Specht vom Betreiber Pappeldee. "Wir haben mehr Platz gebraucht und den haben wir an der Grundschule in Hardt", sagt er. Da etwa 75 Prozent der betreuten Kinder schon bisher aus Hardt kamen, lag der Schritt nahe. Zuvor sei er bis zu vier Mal pro Tag von Mariazell nach Hardt und zurück gefahren, betont Specht.

Ein neuer Standort für den PC-Raum

25 Kinder werden zu unterschiedlichen Zeiten betreut. Diese kommen aus Hardt, aber auch Sulgen, Dunningen, St. Georgen oder Königsfeld – im Alter von sechs bis 14 Jahren. Genutzt wird ein Raum im Anbau der Grundschule. Zudem wird der PC-Raum bald verlagert, dann ist noch einmal deutlich mehr Platz vorhanden.