Hardt Auch der Affenberg war schon in Hardt

Hardt. Und das hat seinen guten Grund. Mehrere der Wagenbauer – wie zum Beispiel Marc Haberstroh, Thomas Pfaff, Michael Hermann oder Alexander Laufer – waren im vergangenen Jahr in Afrika und haben dort viele Eindrücke gesammelt. Diese dürften sich nun in einem einmal mehr imposanten Fasnetswagen wiederfinden.

Elefanten und Löwen werden zu sehen sein

Zu viel verrät Thomas Storz, Vorsitzender der Wagenbauer, nicht, schließlich sollen die Umzugsbesucher noch etwas auf die Folter gespannt werden. Nur so viel: "Es werden Elefanten und Löwen zu sehen sein", sagt Thomas Storz alias "Wald-Sepp". Die Wagenbauer werden bei den Umzügen in Hardt am Fasnetssonntag, in Schramberg am Fasnetsmontag und in Heiligenbronn am Fasnetsdienstag zu sehen sein.