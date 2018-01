Hardt Auch das Feiern wird nicht vergessen

Als Höhepunkt wurde im April das Musical "Joseph" in Hardt aufgeführt. Die Vorsitzende hob den Zusammenhalt in der Gemeinde hervor. Auch das zehnjährige Dienstjubiläum von Kindergartenleiterin Steffi Riedlinger wurde gefeiert.

Schön gestaltet wurden die traditionellen Feste wie Christi Himmelfahrt im Burschachen zusammen mit Mariazell, die Maiandachten und Fronleichnam mit den von Andrea Broghammer entworfenen Blumenteppichen. Unter Leitung von Erich Fehrenbacher luden Kirchenchor und Kolpingchor zu einem Liederabend in die Arthur-Bantle-Halle ein.

Claudia Haas ließ mit ihren Bildern auch Erinnerungen an die Ministrantenfreizeit in Friedrichshafen, den prachtvollen Erntedankaltar, den Frauen des Obst- und Gartenbauvereins gestaltet hatten, und das Konzert zum 20-jährigen Bestehen der "Fis(c)herman’s Friends" aufleben.

Auch die Geehrten für 30 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor – ­Gertrud Gschwendtner, Dorothee Haberstroh und Guido Kopp – fanden Erwähnung, ebenso die Gemeindemetzelsuppe im Kolpingsaal und der Missionsausschuss, der mit einer Tombola 1205 Euro Gewinn für die Missionskräfte erzielten.­

Zum Abschluss bedankte sich Haas bei allen engagierten Personen für ihre Mitwirkung. Ihr Dank galt auch allen musikalischen Akteuren, den Chören wie dem Musikverein. So könne man eine lebendige Kirchengemeinde erleben.

Gemeindereferent Michael Keller gab einen Ausblick aufs neue Jahr. Inhaltlich gehe es besonders um den Prozess "Kirche am Ort. Kirche an vielen Orten", in dem zukunftsfähige Wege entwickelt werden sollen, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Als weitere wichtige Aufgabe sah er die Lösung der räumlichen Situation im Kindergarten, der mit zwei Krippengruppen und fünf Kindergartengruppen an der räumlichen Belastungsgrenze angekommen sei.

Bei allen Aufgaben dürfe das Feiern nicht vergessen werden. So wolle man mit der Katzenzunft ihr Jubiläum mit einer Narrenmesse feiern. Im März findet die Firmung von Jugendlichen aus Hardt und Mariazell statt. Am Dorffest will man sich mit einem Familien-Wortgottesdienst beteiligen. Im Sommer ist eine Ministrantenwallfahrt nach Rom geplant. Das Jubiläum der Kirchengemeinde 2019 werfe bereits seine Schatten voraus.

Keller bedankte sich bei den Mitgliedern des Kirchengemeinderats aus, die in einem guten Mit- und Füreinander die Fäden in der Hand hielten. Sein besonderer Dank galt Kirchenpflegerin Gaby Esslinger, die zwölf Jahre lang die finanziellen Geschäfte der Kirchengemeinde geführt habe. Als ihre Nachfolgerin stellte er Anneliese Huber vor.

Diesen Worten schloss sich Pfarrer Eberhard Eisele an, er dankte auch allen Ehrenamtlichen und Helfern der Pfarrei für ihren Einsatz. Zum Abschluss führte der Pfarrer aktuelle Zahlen auf: Für die rund 1800 Gemeindemitglieder gab es 16 Taufen, vier Eheschließungen, 19 Beisetzungen, 14 Erstkommunikanten, 32 Firmlinge in Hardt und zwei Kirchenaustritte.