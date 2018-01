Hardt Auch beim Abbruch der Halle mit von der Partie

Der Generationenwechsel sei gut gelungen, erinnerte der stellvertretende Vorsitzende auch an sportliche Erfolge der Radsportler.

Vorsitzender Markus Flaig verwies auf mehrere Neuzugänge bei den Fördermitgliedern und auf ein Dutzend neuer Radballer, die bei den C-Schülern spielten. Der RSV habe jetzt 157 Mitglieder und sei mit seinen vielen Mannschaften der drittgrößte Radsportverein in Baden-Württemberg.

Wie andere Vereine in Hardt habe man sich an den Abbrucharbeiten in der Arthur-Bantle-Halle beteiligt. Man hoffe, dass der Bürgermeister mit seiner optimistischen Einschätzung richtig liege, der Schulsport könne nach den Sommerferien wieder in der Halle stattfinden.