Hardt Au weia: "Deckel" ist ein Monat weg

Das mag überraschen, aber ich bin in Baden großgeworden. Ich war schon Star bei SWF3 und hatte volle Hallen in Lörrach, Bühl, Baden-Baden und Freiburg, als in Stuttgart noch 17 Interessierte zu meiner Show kamen. Davon waren sieben Familienmitglieder von mir.

Sie spüren in Ihrer Show die neuesten Trends auf. Welchem Trend frönen Sie: Online-Yoga, mit dem E-Bike zur Arbeit, Thermomix oder etwas ganz anderes?

Tatsächlich steht ein Thermomix in meiner Küche, der darf aber nur genau zwei Speisen zubereiten: Milch-Reis und Bolognese-Sauce. Und ein E-Bike habe ich tatsächlich auch, weil ich aus Gründen, die niemand etwas angehen, einen Monat lang keinen Führerschein hatte. Großes Journalisten-Ehrenwort, dass Sie das keinem sagen!

Natürlich nicht. In Hardt sagt man "Gluckser" zu Schluckauf. Ist das aus Sicht eines schwäbischen Sprachwissenschaftlers korrekt?

Ein "Gluckser" ist ein "Hickser". Wenn ich Bürgermeister von Hardt wäre, würde ich per Erdogan-Dekret die falsche Benennung eines Schluckaufs unter Strafe stellen.

Welches ist schönste schwäbische Schimpfwort?

Mai Oizechda (für außerschwäbische Mitleser: meine Einzige). So nennt der Schwabe seine Gattin oder auch seine große Tochter, wenn sie ihn gerade nerven. Es klingt wie ein Schimpfwort, ist in der Regel bei seiner Verwendung auch so gemeint, man kann ihm aber in der Übersetzung nichts anhaben. Hegel hätte grinsend von "schwäbischer Dialektik" gesprochen.

Was ist besser, Maultaschen oder Linsen mit Spätzle?

Gaisburger Marsch.