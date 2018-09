Hardt (md). Bei der Straßenunterhaltung falle in nächster Zeit einiges an, gab Bürgermeister Michael Moosmann bekannt. Der Oberhardtweg in Richtung Mönchhof wird für 12 000 Euro ausgebessert. Zudem gebe es Arbeiten am Oberhardtweg in Richtung St. Georgener Straße, wo für 10 000 Euro eine neue Deckschicht aufgetragen wird. Kleinere Arbeiten stehen an der Gewerbe- und Weilerstraße sowie im Weiherweg an.