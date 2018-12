Hardt Anna Haberstroh singt seit 70 Jahren im Chor

Die Ehrungen nahmen Traudl Rapp und der zweite Vorsitzende Max Gschwendtner für den Verein und Pfarrer Eberhard Eisele für den Cäcilienverband und die Diözese vor. Alle Jubilare erhielten ein Vereinsgeschenk.

Anne Rimmele-Ganter (25 Jahre Mitglied), die als Kämmerin der Gemeinde nach Hardt kam, sei als Sängerin im Alt für den Kirchenchor ein Glücksfall gewesen. Ein Höhepunkt sei die Hochzeit und das Fest auf dem Kasperleshof gewesen. Unvergessen sei auch der Ausflug in ihre frühere Heimat gewesen.

Ebenfalls für 25 Jahre Chorzugehörigkeit konnten die Vorsitzenden den Bassisten Georg Jauch beglückwünschen. Mit seiner herausragenden Stimme, seiner kameradschaftlichen Art und seiner stetigen Hilfe zum Gelingen von Festlichkeiten sei er ein echter Gewinn für den Chor.

Auf 30 Jahre Mitgliedschaft kann Tenorsänger Johannes Klausmann zurückblicken. Im Chor wie im kleinen Ensemble sei er eine wichtige Stütze. Auch bei Arbeitseinsätzen, besonders beim Fronleichnamsfest, und als Stimmenvertreter im Tenor sei er sehr geschätzt.

Sein Bruder, der Tenorsänger Jakob Klausmann, konnte bereits das 40-jährige Chorjubiläum feiern. Als Vorsitzender habe er das Chorgeschehen über viele Jahre maßgeblich geprägt. Auch als Kassierer habe er Verantwortung übernommen.

Ein halbes Jahrhundert lang singt Sopranistin Edelgard Klausmann im Kirchenchor. Durch ihr Engagement und ihren Gesang habe sie anderen Menschen viel gegeben. Mit ihrer Zuverlässigkeit bei Arbeitseinsätzen habe sie das Vereinsleben wesentlich mitgeprägt.

Seit ihrem zwölften Lebensjahr singt Sopranistin Marianne Menrad im Kirchenchor, zuerst in ihrer Heimat, danach in Hardt. So konnte sie nun ebenfalls ihr 50-jähriges Chorjubiläum feiern. Obwohl in Geschäft und Familie stark gefordert, sei sie von Anfang an eine zuverlässige Sängerin gewesen. Auch ihre Hilfe bei Festen sei für sie eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Drei farbenprächtige Gockel treten auf

Eine hochkarätige Ehrung für 60 Jahre Choraktivität ging an Genovefa Dieterle. Stets eifrig und zuverlässig, sei sie mit Herzblut und innerer Überzeugung beim Lobe Gottes dabei. Neben ihrem übrigen kirchlichen Engagement sei ihr gerade auch der Auftrag der Kirchenmusik wichtig. Ebenso verdiene ihr Einsatz bei geselligen Veranstaltungen und Festen Dank und Anerkennung.

Gekrönt wurden die Ehrungen durch das äußerst seltene Jubiläum von sage und schreibe 70 Jahren Kirchenchorzugehörigkeit von Anna Haber­stroh. Nur ihre Schwester Maria habe dieses Jubiläum bisher erreicht. Schon der Großvater sei 1894 unter den Gründungsmitgliedern des Kirchenchors gewesen. Viel Disziplin und Begeisterung seien nötig, um einem Chor in guten und in schweren Zeiten so lange die Treue zu halten. Während dieser Zeit habe sie den Chor mit ihrer sicheren und prägnanten Altstimme geprägt und stets bei geselligen Auftritten und Arbeitseinsätzen mitgewirkt.

Namens der Kirche verlieh Pfarrer Eisele den Jubilaren die Urkunde des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart für ihre Treue zur Kirchenmusik. Die silberne Ehrennadel erhielten Anne Rimmele-Ganter und Georg Jauch. Mit der goldenen Ehrennadel wurde Jakob Klausmann ausgezeichnet. Zusätzlich zur Urkunde des Cäcilienverbands wurde den Jubilaren ab 50 Jahren Chorzugehörigkeit der Ehrenbrief des Bischofs überreicht.

Eine Überraschung hatten die Sängerinnen Ilse Flaig, Margit Faißt und Anne Rimmele-Ganter mit Pianistin Alexandra Herzog als unerwarteten Programmpunkt bereit. Farbenprächtig kostümiert als drei Gockel traten die Sängerinnen zu einem Wettstreit an, wer das schönste Kikeriki, Kükerükü oder Kokeroko hervorbringen und den schönsten Wohnsitz vorweisen könne. Mit großartigem Gesang und schauspielerischen Talent ernteten sie riesigen Beifall.

Wie immer beim Familienabend ließ auch "Chorfotograf" und Chronist Norbert Rapp das vergangene Chorjahr anhand von Aufnahmen und Schnappschüssen Revue passieren. Vor allem die geselligen Veranstaltungen wie der Ausflug nach Koblenz riefen Erinnerungen wach und zeigten die Chormitglieder von einer ganz anderen Seite.