Hardt Angenehme Ruhe im Kerzenschein

Hardt. Die Nacht der offenen Kirche unter dem Motto "Unsere Kirche in einem anderen Licht" findet am Samstag, 19. Januar, von 18 bis 21 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg in Hardt zum Auftakt in das Jubiläumsjahr statt. Besucher können kommen und gehen, wie es für sie passt. Start ist um 18 Uhr mit einer Feier, in der das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Daran schließt sich ab 18.30 Uhr eine meditative Kirchenführung an. Ab 19.30 Uhr treten die "Fis(c)herman’s Friends" auf. Beim Taizé-Gebet ab 20.30 Uhr können die Besucher im Schein der Kerzen die Ruhe, die der Kirchenraum vermittelt, auf sich wirken lassen. Um 21 Uhr klingt der Abend bei Glühwein und Punsch aus.