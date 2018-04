Hardt Angeklagter bekommt Haftstrafe

Dem Mann, der in Hardt lebt, wurde zur Last gelegt, mehrmals ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Im Mittelpunkt des Prozesses stand eine Verfolgungsfahrt, die sich der Mann im Februar 2017 mit der Polizei geliefert hatte. Der Mann krachte bei Mönchweiler schließlich in ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrerin erlitt bei dem Unfall mehrere Prellungen.

In der Fortsetzungsverhandlung wurde neben einem Gutachter auch ein weiterer Zeuge gehört, ein Polizeibeamter des Reviers Schramberg, denn: In der vergangenen Woche war der Mann erneut hinterm Steuer erwischt worden.

Der Sachverständige sprach in seinem Gutachten über den Angeklagten von einem "deutlich vorgealterten Mann". Seit vielen Jahren leidet der Mann an Parkinson, seit einem geplatzten Blutgefäß und einer Hirnblutung zusätzlich an einer hirnorganischen Störung. In seinen Augen sei der Angeklagte "nicht fahrtüchtig".