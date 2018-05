Hardt Am Geburtstag beworben

Mit der Abgabe der Bewerbung an seinem 46. Geburtstag unterstreicht Maier nach eigener Aussage "den Willen, beruflich wie privat neue Akzente zu setzen". Mit ihm "bekommt Hardt einen modernen, motivierten und engagierten Bürgermeister", verspricht er.

Seinen Führungsstil beschreibt er als kooperativ und transparent. Die Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Rathausteam und Bürgerschaft stehe dabei im Mittelpunkt.

Seine freie Zeit verbringt er laut Mitteilung gerne mit seiner Partnerin beim Wandern und Radfahren. Dabei "schwärmt" er "bereits von tollen Ausflügen in, um und ›uffm‹ Hardt".

Christian Maier hat sich bereits in vier Kommunen um das Amt des Bürgermeisters beworben. 2014 kandidierte er zweimal im Kinzigtal –­ in Biberach und in Wolfach. Im vergangenen Jahr trat er bei der Wahl in Simonswald (Kreis Emmendingen) an und Anfang 2018 kandidierte er in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis).