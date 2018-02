Hardt Alfred Fehrenbacher ist seit 70 Jahren beim HHC dabei

Geschäftsführer Herbert Fehrenbacher nahm die Ehrung von Seiten des Vereins vor. Ralf Weigold-Linde sei im Verein schon lange Jahre an vorderster Front tätig. Er spielt Bass und sei ein Fundament des Orchesters. Auch Monika Flaig sei eine große Stütze. Sie übernehme sehr viel Arbeit. Man schätze ihren Humor, die Zusammenarbeit mit ihr mache Spaß. Sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Beiden Vorstandsmitgliedern dankte er mit einem Geschenk für ihr Engagement.

Dann wurden die passiven Mitglieder geehrt. Eine seltene Ehrung über 70 Jahre Zugehörigkeit könne man bei Alfred Fehrenbacher vornehmen. Leider habe er sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt. Er unterstütze den Verein seit vielen Jahren, auch sei man mit ihm als Komponist für das Harmonika-Orchester eng verbunden.

Auch Alois Jauch (60 Jahre) und Benno Thimm (50 Jahre) waren entschuldigt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft konnte Herbert Fehrenbacher Leo Lupa und Bernhard Pfundstein ehren. 40 Jahre gehört Elke Keller dem Verein an. Sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft konnte er sechs Mitglieder ehren: Helmut Haber­stroh, Daniela Klausmann, Nadine Staiger, Katrin Rapp, Stefanie Schweickerdt und Nicole Rost. Außer Helmut Haberstroh hätten alle früher im Orchester mitgespielt.

Katrin Rapp war bis zu ihrem Wegzug Jugendleiterin und von 2007 bis 2010 im Ausschuss. Auch Stefanie Schweickerdt war zwei Jahre im Ausschuss vertreten. Nadine Staiger war im Dreier-Gremium der Vorstandschaft tätig und ist jetzt noch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und helfe immer mit, wenn man sie brauche. Alle erhielten die Urkunde des Vereins und ein Geschenk überreicht.

Zum Schluss ging Herbert Fehrenbacher auf Termine für 2018 ein. Ein anstrengendes und arbeitsreiches Vereinsjahr liege vor den Musikern. Am 16. März findet die Hauptprobe für das Kirchenkonzert am 17. März statt. Man habe dann einen Dudelsackspieler zu Gast. Im Gegenzug spiele man bei deren Veranstaltung am 28. April. Das Kurkonzert findet am 1. Juli in Königsfeld statt, zwei Wochen später folgt das Dorffest. Der Kabarettabend mit Christoph Sonntag ist am 13. Oktober geplant. Einen Tag später wird dann zum Schlachtfest eingeladen.