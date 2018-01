Hardt Abstauben läutet Jubiläumsjahr ein

Die Saalöffnung ist um 17 Uhr. Ab 17.30 Uhr und nach dem offiziellen Teil findet ein multimedialer Rückblick auf "60 Jahre Katzenzunft" statt.

Gründungsmitglieder werden geehrt

Das traditionelle Abstauben beginnt um 18 Uhr mit dem Einmarsch und Gedichten der Katzenräte. Höhepunkt an diesem Abend wird das Abstauben der Hardter Katzenkleidle und die Ehrungen vieler langjähriger Mitglieder – zum Teil sogar aus dem Gründungsjahr 1958. Nach dem Einmarsch der Katzen werden die "Neuen" per Katzenschlag in die Katzenzunft aufgenommen, bevor laut Mitteilung der erste Miesleauswurf stattfindet. Aufgrund des Jubiläums sind weitere Auftritte von Ballettgruppen, Beiträge und Informationen zum Jubiläum am 3. und 4. Februar geplant. Nach dem Programm spielt Alleinunterhalter Tessari zum Tanz auf.