Hardt 54 Jahre Chorleiter – ungefragt

Als der damalige Junglehrer Erich Fehrenbacher im Unterricht Besuch vom Schulrat bekam, wurde es ihm mulmig. "Sind Sie der Junglehrer, der nicht versetzt werden darf?", herrschte ihn die Autoritätsperson an. Fehrenbacher wusste nicht, wovon der Schulrat redete, doch das klärte sich schnell auf. Der damalige Hardter Pfarrer Maurer hatte zuvor den Schulrat besucht und gebeten, dass Fehrenbacher in Zimmern bleiben solle. Der Grund: Er sollte weiterhin den Hardter Kirchenchor leiten, den er mit 26 Jahren übernommen hatte.

Wechsel nach Aichhalden

Gesagt, getan und so blieb er bis 1976 in Zimmern, bevor es an die Schule nach Aichhalden ging. Der Rektor war übrigens Fehrenbachers früherer Lehrer Ganz. Dort blieb Fehrenbacher bis zur Pensionierung im Jahr 2002. Ab 1977 war er Konrektor. Erfolge feierte er bei "Jugend trainiert für Olympia" im Fußball. Die Brüder Lothar und Gerd Rall schossen die Tore, Erich Fehrenbacher hatte als Trainer an der Seitenlinie die Fäden in der Hand.

Als Chorleiter aktiv

In Hardt wird sein Name aber in erster Linie mit dem Kirchenchor in Verbindung gebracht. Dessen Leitung übernahm er 1963 von Franz Fehrenbacher (Rosenwirt). "Ich wurde gar nicht gefragt, ob ich das will. Das haben damals die Oberen so bestimmt", erinnert er sich.

Der Anfang war nicht einfach. Den ersten Auftritt hatte er mit dem Chor bei einer Beerdigung. "Stimmt nicht", zischte eine verdiente Sängerin, als der junge Dirigent den Ton anstimmte. Er schluckte und stimmte wieder an. "Stimmt immer noch nicht", grantelte die Frau. "Da bekam ich gewaltig Herzklopfen", erinnert er sich. Doch er lernte es schnell, sich durchzusetzen. Als Luzia Hafner gen Afrika verabschiedet wurde, wählte Fehrenbacher den "Gefangenenchor" als Gesang aus. Er löste damit eine Welle der Empörung bei vielen Sängern aus, da ihnen das Werk unpassend erschien. Ruhe herrschte erst, als Pfarrer Maurer hinterher vor versammelter Mannschaft sagte: "Sehr gut gewählt, Herr Fehrenbacher."

Zahlreiche Ehrungen

2014 wurde er von Rundfunkpfarrer Michael Staiger angesichts seiner 50-jährigen Tätigkeit als Dirigent zum Chordirektor ernannt. Das damalige Kirchenkonzert mit den "Fis(c)herman’s Friends" bleibt ihm als ein herausragendes Ereignis im Gedächtnis. Dekoriert wurde er außerdem mit der Zelter- und der Palestrina-Plakette. Der Kirchenchor arbeitete mit allen musizierenden Vereinen in Hardt zusammen. Von 1988 bis 1994 leitete er den Orgelbauförderverein, zudem dirigierte er 15 Jahre lang den Kolpingchor.

Fehrenbachers Motivation über all die Jahre hinweg? "Das war vor allem auch meine Frau Hedwig, die schon immer mitsang", sagt Erich Fehrenbacher. Über den Kirchenchor kamen die beiden sich näher, bevor sie 1971 heirateten. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. "Meine Frau ist seit über 30 Jahren Notenwartin und hat mir immer den Rücken frei gehalten", lobt er.

Trainer beim FC Hardt

Aber auch beim FC Hardt hat er viel bewegt. So war er 20 Jahre Jugendleiter und nahezu jeder spätere Aktive hat einmal unter Fehrenbacher trainiert. Seine Teams führte er mitunter bis zur württembergischen Hallenmeisterschaft. Als Hardt noch keine Halle hatte, bereitete Erich Fehrenbacher sein Team auf ein Turnier in Schwenningen wie folgt vor: Es wurde auf dem Sportplatz Schnee auf die exakten Hallenmaße gestampft und so darauf trainiert. Wer das Turnier dann gewann? Natürlich der FC Hardt mit Größen wie Rudi Hafner, Paul und Klaus Flaig oder Alois Haberstroh.

Das Amt als Trainer der A-Jugend gab Erich Fehrenbacher ab, als er bei einem Lauf den Berg hoch als Letzter ankam. "Da dachte ich, es wird Zeit, die E-Jugend zu übernehmen", schmunzelt er. Heute lauten seine Hobbys Gartenarbeit, E-Bike-Fahren und Reisen.

Gefeiert wird der runde Geburtstag mit der Verwandtschaft am Sonntag, 7. Oktober, in der "Waldauschänke".