Hardrock zum Jahresende: Kissin’ Dynamite kommt nach Balingen

1 Kissin’ Dynamite 2023 beim Konzert auf dem Kreismusikfest in Feldhausen Foto: Rapthel-Kieser

Das Konzert steigt Ende des Jahres auf dem Gelände der Volksbankmesse.









Kissin’ Dynamite hat sich in den vergangenen fast 20 Jahren zu einer europaweit erfolgreichen Metaband entwickelt. Am Samstag, 28. Dezember, kehren sie im Rahmen ihrer „Not The End Of The Road“-Tour mit einem Konzert zurück zu ihren Wurzeln. Frontmann Hannes Braun und sein Bruder Ande sind in Burladingen aufgewachsen, die weiteren Bandmiglieder stammen von der Schwäbischen Alb. Bei ihrem Heimspiel in der Volksbankmesse erhalten sie gleich von drei Bands Unterstützung von April Art, Stepfather Fred und den Balinger Lokalmatadoren Human Zoo. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr.