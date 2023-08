So feiert man Hardrock im gesetzteren Alter. Man wälzt sich nicht mehr in Wacken im Schlamm, sondern pilgert in die Domäne, um bei frisch gezapftem Bier und guter Bewirtung mit Tribute-Bands von AC/DC und Motörhead abzurocken. Aber auch Jüngere waren im Publikum.

Beide Bands überzeugten an den Instrumenten, und auch die Stimmen kamen den Originalen sehr nahe, was bei den eher fistelig-krächzenden Vorgaben nicht einfach ist. „Ich habe in einer Tanzband gespielt, und wollte zwei AC/DC-Stücke im Programm. Aber von unseren richtigen Sängern hat das niemand hingekriegt. Dann habe ich das halt gemacht“, erzählt Frontsänger „Suni“.

Und der Rest der Band seien alles echte Rocker, die diese Musik lieben und auch können.

Jedenfalls wurde es am Donnerstag ein Wahnsinnsabend unter blauem Himmel. Vorne an der Bühne stauten sich die Fans, ließen sich mitreißen hinten saß man an Biertischen.

„Zu der Musik habe ich in meiner Jugend krasse Sachen erlebt“

„Daheim höre ich auch AC/DC, so gefällt mir das“, so ein Reutlinger, der mit seinen Freunden hier Pommes und Bier vertilgte.

„Zu der Musik habe ich in meiner Jugend echt krasse Sachen erlebt“, erklärte eine 53-Jährige aus Balingen, warum die mit Mann und Freunden in der Domäne am Start war. Viele im Publikum hatten mehr oder weniger verwaschene AC/DC-T-Shirts an, hatten eher akkurate Frisuren, aber das Leuchten in ihren Gesichtern zeigte, dass sie bei dieser Musik in frühere Epochen ihres Lebens zurückgebeamt wurden. Und wer es noch härter mochte, wurde von Motörblast beliefert, die dem Sound der Rock-Punker frönte und deren Frontsänger auch vom Bart und Hut her Lemmy Killister – jedenfalls in jüngeren Jahren – verblüffend glich.

Nächste Woche sind unter anderem Dire-Straits-Klänge zu hören

Wer jetzt Lust hat, auch mal so einen Abend zu erleben: Am Dienstag, 15. August, spielt von 19.30 Uhr an die Dire-Straits-Coverband, im Biergarten, am Mittwoch lässt dann „Cold als Ice“ die Musik der Foreigners lebendig werden, am Donnerstag wird Musik von Roxette von der Bühne klingen, Genauere Infos gibt es im Internet unter www.hofgut-domaene.de.