1 Gute Stimmung beim Fest Foto: Happy Woman e.V.

Zum Dreijährigen hat der Happy Woman e.V. in der Balinger Eberthalle ein unterhaltsames Programm vorbereitet.









Kürzlich feierte der Happy Woman e.V. sein dreijähriges Bestehen in der Eberthalle in Balingen und bescherte den Besuchern einen Tag voller Freude und gemeinsamer Erlebnisse. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Familien und Erwachsene an, die sich an einem vielseitigen Programm und kulinarischen Angeboten erfreuten.